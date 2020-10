Juve-Napoli, la partita che spaventa il calcio italiano

Inutile far finta che Juventus-Napoli sia solo una partita della terza giornata del campionato di Serie A. E' molto di più. E' una strettoia attraverso cui deve passare il sistema calcio italiano nella speranza che l'escalation dei contagi si fermi, il focolaio Genoa rimanga un caso isolato e il campionato possa arrivare alla sosta per le nazionali senza doversi tornare a misurare con le spinte alla chiusura. Una partita decisiva, drammatizzata dalle notizie sulle positività in serie che stanno colpendo le due squadre coinvolte e, più in generale, tutta la Serie A.

Il Napoli si muove verso Torino senza Zielinski ed Elmas, positivi così come un componente dello staff della società: contagi emersi nei tre giri di tamponi effettuati con cadenza quasi quotidiana dopo la scoperta del focolaio Genoa (nel frattempo salito a quota 22) e cioè della squadra che domenica scorsa ha sfidato i partenopei. E la Juventus è stata costretta a mettersi in isolamento fiduciario dopo aver scoperto due casi nello staff, non medico e nemmeno tecnico, che lavora con Pirlo e i suoi uomini.

Mettendo insieme l'allarme suonato all'Atalanta e la progressione genoana, il quadro è quello di un'emergenza tornata prepotentemente d'attualità nelle ore in cui la Lega si è data le regole per gestire la questione, recependo le norme Uefa e concedendo una sola deroga per ciascun club al limite minimo dei 13 disponibili per scendere in campo. Una scelta che spinge Juventus e Napoli in campo, ma che allo stesso tempo accende i riflettori su cosa accadrà durante e dopo il match perché se si dovessero scoprire altri casi nel Napoli e poi, a cascata, nella Juventus verrebbe meno la certezza di poter garantire al calcio un rischio accettabile per consentire lo svolgimento della stagione.

Ecco qual è la posta in palio allo Stadium. E' l'equilibrio sottile cui si è condannato il calcio italiano nella faticosa risalita per tornare in campo facendo accettare alla politica e all'opinione pubblica l'idea di dover giocare, senza fermare l'industria del pallone, assumendosi una quota di rischio. La verità è che i calciatori e gli staff sono controllati in maniera così invasiva e massiccia che i numeri emersi dai tamponi della Serie A non hanno alcun valore statistico. Non esiste nessun'altra attività sociale ed economica che si sottoponga a test una o due volte alla settimana dovendo ogni volta correre il rischio di fermarsi e cancellare tutto. Più tamponi significa la certezza di veder emergere tutti i contagi, anche quelli asintomatici che altrove (sul lavoro o nella vita di tutti i giorni) semplicemente rimangono sommersi. Basterebbe questo semplice considerazione per togliere ogni pathos alla conta dei positivi nel calcio. Invece il partito dei 'contrari' continua a vivere e a lavorare, spesso nell'ombra. E Juventus-Napoli ha smesso di essere una semplice partita di campionato per trasformarsi in una sorta di esame senza appello.