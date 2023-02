Big tech: Apple, Google, Amazon in calo mentre Meta guadagna 100 mld

Quattro delle maggiori aziende tecnologiche statunitensi hanno pubblicato a inizio febbraio i dati dell’ultimo trimestre, il quarto del 2022 per Meta, Alphabet e Amazon, il primo del 2023 per Apple. L’unica delle big tech che può sorridere per i risultati conseguiti nell’ultimo trimestre del 2022 è Meta. Grazie al rialzo delle azioni, la società oggi vale in borsa 100 miliardi di dollari in più di ieri, recuperando il tracollo da 89 miliardi provocato nei mesi scorsi dai trader, preoccupati per la costosa scommessa sul metaverso.

Nonostante gli ingenti investimenti economici che l’azienda di Mark Zuckerberg sta dedicando al metaverso, il periodo ha infatti segnato per la holding ricavi per 32,2 miliardi. Il dato, pur essendo più basso del 4% rispetto a quello del 2021, è superiore rispetto alle stime degli analisti, che erano ferme a quota 31,5 miliardi.