Biden: «Io il più qualificato. Voglio finire il lavoro», ma chiama Zelensky come Putin

La conferenza stampa tenuta nella notte a Washington dal Presidente Usa, Joe Biden, non era attesa tanto per conoscere le conclusioni del vertice Nato ma soprattutto perché si attendevano notizie sulla sua corsa alla CAsa Bianca. Bene, da questo punto di vista Biden è stato molto chiaro, allontanando ogni ipotesi di passo indietro: «Sono il più qualificato per poter battere Trump. Voglio finire il lavoro cominciato 4 anni fa».

Ma nel faccia a faccia con i giornalisti di tutto il mondo, non sono mancate gaffes e momenti di confusione. Biden infatti ha chiamato Zelensky come Putin e la sua vice, Kamala Harris, come Trump.





“And now I want to hand it over to the President of Ukraine... ladies and gentlemen - President Putin.”

Insomma, luci ed ombre e sono in molti tra i democratici che dopo questa conferenza stampa ad avere ancora più dubbi sulla scelta di Biden di non rinunciare. Sulla stampa americana ad esempio si parla di incontri in cui l'ex Presidente Obama e la speaker della Camera, Nancy Pelosi abbiano espresso tutte le loro perplessità sull'attuale inquilino della Casa Bianca.