Regno Unito, la Bbc reintegra Gary Lineker dopo le proteste di colleghi e tifosi

Lineker e la direzione dell'emittente britannica hanno raggiunto un'intesa sul ritorno in onda del presentatore Gary Lineker, dopo l'interruzione del fine settimana dei programmi di Bbc Sport. Nei giorni scorsi l'ex calciatore inglese era stato sospeso per aver criticato il governo britannico per le politiche sull'immigrazione. Lineker tornerà in onda questo fine settimana dopo un accordo raggiunto con la Bbc.

Gary Lineker, popolare ex calciatore e commentatore sportivo, è stato reintegrato alla co-conduzione del programma Match of the Day della BBC. La sua sospensione aveva provocato un caso anche politico e aveva portato alla cancellazione o riduzione di gran parte della programmazione sportiva dell’emittente: molti conduttori, ospiti e giornalisti avevano infatti deciso di astenersi dal lavoro in solidarietà con Lineker.

Il direttore generale Tim Davie ha affermato che «Gary è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per Gary, e non vedo l'ora che presenti la nostra copertura il prossimo fine settimana». In una dichiarazione, Davie ha annunciato anche che la Bbc lancerà una revisione indipendente delle sue linee guida sui social media, con un'attenzione particolare ai freelance come Lineker.