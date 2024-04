Banco Bpm: Castagna, titolo +160% in tre anni ma restiamo sottovalutati

Nel corso dell'assemblea degli azionisti di Banco BPM tenutasi oggi a Verona, l'AD Giuseppe Castagna ha tracciato una prospettiva chiara sul percorso di crescita della banca, enfatizzando le opportunità di valorizzazione ancora inespresse nonostante l'impressionante aumento del titolo superiore al 160% nell'ultimo triennio.



"Abbiamo posto le basi per sfruttare appieno il potenziale di valorizzazione della nostra banca", ha affermato Castagna. Tuttavia, ha osservato che nonostante la recente crescita del titolo, il suo valore intrinseco non è ancora stato pienamente espresso.

L'esperienza acquisita nei primi anni di attività di Banco BPM ha messo in luce la complessità e il tempo necessario affinché il mercato apprezzi appieno il valore di aggregazioni così complesse. "La nostra esperienza dimostra che sono necessari tempo ed energie affinché il mercato riconosca appieno il valore delle aggregazioni così complesse", ha affermato Castagna. Questo richiede un impegno costante nell'ottimizzazione delle risorse, nella gestione efficiente dei processi e nello sviluppo di strategie che permettano alla banca di emergere come leader nel settore. Banco BPM è determinata a sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato, investendo nelle aree chiave e adattando la sua strategia per rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti e dell'ambiente economico.

In questo contesto, l'innovazione e la digitalizzazione rivestono un ruolo cruciale. Banco BPM deve rimanere all'avanguardia nell'adozione di tecnologie innovative che migliorano l'esperienza del cliente, ottimizzano le operazioni e consentono una maggiore efficienza complessiva. Parallelamente, un approccio focalizzato sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale sta guadagnando sempre più importanza nel settore finanziario. Banco BPM si impegna a operare in modo responsabile, integrando considerazioni ambientali, sociali e di governance nelle proprie decisioni e pratiche aziendali.

Il percorso verso la valorizzazione completa di Banco BPM è ancora in corso e richiede impegno, resilienza e adattabilità. Tuttavia, con una leadership forte, una visione chiara e un impegno costante verso l'eccellenza, Banco BPM è ben posizionata per realizzare il suo pieno potenziale e continuare a offrire valore ai suoi azionisti, ai clienti e alle comunità in cui opera.

L'assemblea degli azionisti, tenutasi a Verona, ha visto la partecipazione di oltre 1700 soci tramite il Rappresentante designato, che rappresentavano il 56% del capitale sociale. Tra questi soci, si sono distinti alcuni investitori chiave che hanno contribuito alla stabilità e alla governance della banca. Credit Agricole, tramite Delfinances, ha detenuto una quota del 9,904%, mentre BlackRock, a titolo di gestione non discrezionale del risparmio, ha raggiunto il 4,747%. Inoltre, la Fondazione Enasarco, insieme a diverse altre fondazioni ed enti previdenziali, ha partecipato al patto di consultazione sul 6,5% del capitale, contribuendo alla struttura azionaria della banca.

L'AD Giuseppe Castagna ha sottolineato la natura unica della banca come public company, caratterizzata da autonomia ed efficienza a livello nazionale e locale, e ha enfatizzato che questa caratteristica ha permesso a Banco BPM di distinguersi per i clienti e di ottenere l'apprezzamento del mercato. Durante l'assemblea, Castagna ha presentato il nuovo piano 2023-2026, progettato per stimolare ulteriormente la crescita della redditività. I target fissati prevedono una significativa creazione di valore, con un utile netto cumulato previsto intorno ai 6 miliardi di euro nel periodo 2023-2026, permettendo una remunerazione per gli azionisti di 4 miliardi di euro. Questi obiettivi ambiziosi riflettono l'impegno di Banco BPM nel generare valore per gli azionisti, i clienti e le comunità in cui opera, mantenendo una solida base finanziaria e una governance efficace.

Questi ambiziosi piani riflettono l'impegno costante di Banco BPM nel fornire valore, mantenendo una solida base finanziaria e una governance efficace. La banca è pronta ad affrontare le sfide future e a capitalizzare sulle opportunità emergenti nel panorama bancario, rimanendo un punto di riferimento nel settore finanziario italiano e oltre.