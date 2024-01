Autovelox: i numeri delle multe fatte e dei soldi incassati

Dopo il 13esimo autovelox abbattuto con un flessibile nella notte scorsa in Veneto da un sconosciuto che la stampa ha chiamato Fleximan, si inasprisce il dibattito pubblico sull’utilizzo dei rilevatori di velocità. Le polemiche hanno diviso l’Italia tra coloro che condannano l’abbattimento degli autovelox e chi difende il fantomatico vandalo che si atteggia a supereroe come nel caso dell’associazione consumatori Codacons. Quest’ultima ha affermato che l’Italia detiene il record in Europa per l’installazione di questi rilevatori di velocità e quindi gli abbattimenti del vandalo-supereroe sarebbero delle manifestazioni di esasperazione da parte dei cittadini, che si sentono tartassati dalle multe stradali e dal proliferare delle postazioni di controllo della velocità.

Tuttavia il rispetto del codice della strada è fondamentale per garantire la sicurezza di chi utilizza le strade italiane. Gli autovelox, sia fissi che mobili, sono uno strumento per monitorare la velocità dei veicoli e far rispettare i limiti stabiliti.

I numeri

Il Codacons ha affermato che in Italia ci sono 11.130 autovelox, superando di molto Gran Bretagna (circa 7.700), Germania (oltre 4.700) e Francia (3.780).

Dal punto di vista delle multe emesse, i dati più recenti forniti dal Ministero dell'Interno riguardano il 2022 ed evidenziano un aumento del 61,7% rispetto al 2021 (anno ancora pandemico) nelle venti principali città italiane.

Il totale del valore economico di queste multe è stato di 75,9 milioni di euro.

Aumento delle entrate

Un incremento, che vede Firenze in testa con 23,2 milioni di euro, seguita da Milano (quasi 13 milioni), Genova (10,7 milioni), Roma (6,1 milioni) seguita da Bologna (4,1 milioni), poi Palermo (4,1 milioni) e Verona (2,3 milioni), mentre Napoli ha incassato soli 18.700 euro nel 2022.

Caso salentino

Alcuni comuni del Salento spiccano per incassi particolarmente elevati: Cavallino, da 0 euro nel 2021, ha raggiunto oltre 2,52 milioni di euro nel 2022 grazie all'autovelox sulla Statale 16 Lecce-Maglie, superato da Melpignano con 2,54 milioni di euro.

Le infrazioni rilevate dai Tutor in autostrada

Nel 2023 sono stai rilevati 372.532 superamenti dei limiti di velocità tramite il "Tutor" su 176 tratte autostradali.





La panoramica delle sanzioni in base all'eccesso di velocità:

- Fino a 10 Km/h in più del limite: Multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro.

- Da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: Multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro.

- Da 40 a 60 Km/h in più del limite: Multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, con la possibile sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

- Oltre 60 Km/h in più del limite: Multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, con la possibile sospensione della patente da 6 a 12 mesi.