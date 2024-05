Auto europea addio - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore - La vera stabilità è data dagli elettori



noi dal 1948 a oggi abbiamo avuto 31 presidenti del Consiglio e la Germania 9 e 68 governi contro i 25 tedeschi. Giorgia Meloni è in carica dal 22 ottobre del 2022 e se resterà a Palazzo Chigi fino alla fine dell’anno, il suo sarà sesto nella classifica degli esecutivi più longevi. Vi sembra ancora un problema se si rafforzano i poteri del presidente del Consiglio? O se il capo dello Stato deve guardarlo dal basso in alto invece che dall’alto del Colle anche se non sono stati gli italiani a nominarlo? A me no

Conte, l'inquisitore

Il primo «vaffa» non si scorda mai: Giuseppe Conte si scatena e torna a comiziare su «nuove Tangentopoli» o «una questione morale nazionale», a uso elettorale. Peccato che, da Virgina Raggi a Beppe Grillo, sorvoli sugli assortiti guai giudiziari dei 5 Stelle...

Vite «impoverite»

Hanno frequentato le zone di guerra per lavoro, sia come giornalisti sia come soldati, inconsapevoli che il loro vero nemico si sarebbe rivelata l’aria. Hanno inalato amianto e nanoparticelle di uranio. E oggi che sono decimati dalle malattie, combattono un’altra battaglia: il riconoscimento di quanto subìto.

Salvare i maiali dalla peste

A causa della diffusione del virus tra i cinghiali, sono a rischio anche gli allevamenti di maiali e i salumi italiani - una delle nostre eccellenze alimentari. Molti Paesi nel mondo hanno bloccato l’import, con una perdita di 500 milioni di euro.

L'invasione dei turisti. Italia sotto assedio

Con l’estate si moltiplicano i visitator in arrivo da tutto il mondo. Flussi non gestiti che creano ingorghi nelle città d’arte e nei borghi. Tra divieti e ticket che esasperano i residenti.