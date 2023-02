Attacco hacker alla NATO dal gruppo filorusso Killnet

La NATO è stata oggetto domenica di un attacco hacker che ha riguardato diversi siti Internet dell'Alleanza atlantica: lo ha confermato una portavoce dell'organizzazione all'agenzia di stampa tedesca DPA. «Gli esperti informatici della Nato stanno attivamente affrontando un incidente che ha colpito alcuni siti web della Nato. La Nato si occupa regolarmente di incidenti informatici e prende molto sul serio la sicurezza informatica», ha detto alla Dpa la fonte Nato.

I sospetti sul gruppo hacker Killnet è stato accusato di essere coinvolto in attacchi informatici ai siti web del Bundestag, della polizia e delle infrastrutture critiche in Germania. In precedenza, su vari social era circolata la notizia secondo cui attivisti filorussi avevano attaccato, tra gli altri, il sito web del Quartier Generale delle Operazioni Speciali della NATO. Il sito di quest’ultimo, infatti, risultava temporaneamente inaccessibile.