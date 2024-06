ASSIRM: un dialogo tra Pubblica Amministrazione e Ricerche di Mercato

Ieri, 18 Giugno, ASSIRM è approdata a Roma per presentare il Libro Verde sulle Gare Pubbliche in Italia e riunire istituzioni e stakeholder della Pubblica Amministrazione per discutere sul ruolo strategico delle ricerche di mercato (settore che solo in Italia genera un fatturato annuo di 1 miliardo di euro).

Considerata oggi un punto di riferimento per le ricerche di mercato in Italia, ASSIRM dal 1991 si occupa di riunire le maggiori aziende italiane che svolgono ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca social.

Al centro dell’incontro l’importanza e il valore delle ricerche di mercato, tra pregi e difetti, e il perché dovrebbero diventare l’arma vincente per garantire efficacia, innovazione e standard elevati. La complessità e i vari punti interrogativi che riservano il futuro rendono necessario approfondire alcune tematiche, così da garantire una continua innovazione e rispondere alle esigenze più complesse della società contemporanea.

Per l’occasione sono intervenuti anche esponenti delle istituzioni, come il Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera Luigi Gusmaroli e il Vice Ministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini che ha inaugurato la tavola rotonda - moderata dal sondaggista Nando Pagnoncelli - con un video messaggio: «Molti pensano che il sondaggio sia uno strumento del passato o non all’altezza dei tempi attuali e della velocità di diffusione dei social media. Il fatto che il sentiment sia immediatamente manifesto sulle piattaforme fa pensare che ormai i sondaggi non siano più utili. Invece è il contrario, innanzitutto perché il sentiment manifestato sui social media è influenzato da coloro che sono parte della comunità virtuale. E’ sempre più necessario quindi avere un campione di qualità, che non sia in contrasto con la maniera di comunicare attuale, ma che riesca a inglobare all’interno un mix di strumenti, passati e moderni, che ci permetta di interrogare in maniera efficace il pubblico di interesse».

Il corso della mattinata ha poi visto la presentazione del Libro Verde sulle Gare Pubbliche in Italia, realizzato grazie alla collaborazione di Confindustria Intellect e UNA, Aziende della Comunicazione Unite. Il Libro Verde si struttura in 10 capitoli, raccogliendo una serie di proposte finalizzate al miglioramento delle procedure di appalto pubblico, tra queste ne citiamo alcune: la formulazione del capitolato, le tempistiche di lavorazione, il numero di partecipanti e la composizione delle commissioni in gara.

«È stato molto importante per ASSIRM oggi aver tenuto questo primo importante momento di confronto con la Pubblica Amministrazione - ha affermato il Presidente di ASSIRM, Enzo Frasio - Infatti, la Ricerca Sociale, le Ricerche di Mercato e i Sondaggi di Opinione sono strumenti indispensabili per il Privato ma anche per il Pubblico. Esse forniscono le conoscenze necessarie per pianificare, monitorare e valutare le politiche pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini e l'innovazione dei servizi. Il loro corretto utilizzo permette alla P.A. di operare in modo più trasparente, responsabile ed efficiente, rispondendo adeguatamente alle sfide contemporanee e migliorando il benessere della società. In sintesi, la Ricerca Sociale, le Ricerche di Mercato e i Sondaggi di Opinione sono strumenti indispensabili per una PA moderna ed efficace. Collaboriamo insieme per un futuro più informato e partecipativo, migliorando il benessere della società e la fiducia nelle Istituzioni».