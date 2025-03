Intesa Sanpaolo e Amplifon: nuovo finanziamento sostenibile da 175 milioni di euro

Un nuovo passo verso la sostenibilità finanziaria per Amplifon. Il colosso globale delle soluzioni per l’udito ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo un finanziamento sustainability-linked del valore di 175 milioni di euro. L’operazione si inserisce nel percorso di integrazione dei criteri ESG nella strategia aziendale di Amplifon, rafforzando la posizione finanziaria del gruppo e garantendo nuove risorse per il futuro.

Il finanziamento, della durata di cinque anni, è suddiviso in due linee di credito: una linea revolving da 100 milioni di euro e un term loan a lungo termine di 75 milioni di euro. Con questa operazione, il valore totale dei finanziamenti sostenibili ottenuti da Amplifon raggiunge il miliardo di euro. Un traguardo significativo che testimonia l’impegno costante dell’azienda verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Il sustainability-linked loan prevede un meccanismo di aggiustamento del margine legato al raggiungimento di specifici indicatori di sostenibilità stabiliti nel Piano di Sostenibilità di Amplifon. Questa struttura finanziaria consente all’azienda di beneficiare di condizioni più favorevoli qualora raggiunga determinati obiettivi ESG, incentivando così ulteriormente il miglioramento delle proprie performance in ambito sostenibile.

Con questa operazione, Amplifon rafforza la propria posizione di liquidità, diversifica le fonti di finanziamento ed estende la scadenza media del debito.

Dal canto suo, Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita sostenibile delle imprese. Il finanziamento è stato strutturato dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, che conferma così l’attenzione della banca al sostegno delle aziende che integrano la sostenibilità nella loro strategia di sviluppo.

Amplifon e Intesa Sanpaolo: due leader nei rispettivi settori

Amplifon, azienda leader mondiale nel mercato retail dell’hearing care, è impegnata ogni giorno nel fornire soluzioni personalizzate per migliorare la qualità della vita delle persone. Con oltre 20.900 dipendenti in tutto il mondo, il gruppo opera attraverso una rete di più di 10.000 punti vendita in 26 Paesi e 5 continenti, generando ricavi annui superiori a 2,4 miliardi di euro.

Intesa Sanpaolo, il maggior gruppo bancario italiano, vanta impieghi per 422 miliardi di euro e attività finanziarie della clientela pari a 1.400 miliardi di euro al termine del 2024. La banca è leader nel wealth management a livello europeo e ha un forte orientamento verso il digitale e il fintech. In ambito ESG, il gruppo prevede di erogare 115 miliardi di euro entro il 2025 per la comunità e la transizione verde, ribadendo il proprio impegno verso un’economia più sostenibile.