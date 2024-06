Assemblea AmCham 2024: Stefano Lucchini è il nuovo presidente

Stefano Lucchini, il Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è stato recentemente eletto presidente dell'American Chamber of Commerce in Italy. Questa organizzazione no-profit è collegata alla Chamber of Commerce di Washington D.C. e fa parte di una vasta rete di 117 camere di commercio americane presenti in 103 paesi, con più di 3 milioni di imprese associate.

Durante la 109ª Assemblea Annuale dei Soci, sono stati eletti i nuovi membri del Comitato Esecutivo del Board AmCham. Oltre a Stefano Lucchini come presidente, abbiamo Luca Franzi di Aon come Vicepresidente Vicario, e tre Vicepresidenti: Elena Alberti di Penske Automotive, Laura Galli di 3M Italia e Stefano Rebattoni di IBM Italia. Maricla Pennesi di Andersen Tax & Legal Italia è stata nominata tesoriere.

Tra i consiglieri già cooptati durante l'anno figurano Giorgia Favaro di McDonald’s Development Italy, Laura Galli di 3M Italia, Mauro Macchi di Accenture, Marco Piccitto di McKinsey & Company, Inc. Italy, e Paola Pirotta di Medtronic Italia. Inoltre, nuovi consiglieri sono stati nominati, tra cui Angelo Puca di UPMC, Nicolò Mardegan di Enel, Fiorella Passoni di Edelman Italy, Massimo Petrone di Petrone Group, e Thomas D. Smitham di Leonardo.

“Siamo onorati di avere Stefano Lucchini come nuovo Presidente AmCham al quale rivolgo i miei personali auguri e di quelli di tutta la nostra business community, ma rivolgiamo anche un sentito ringraziamento al Presidente uscente Luca Arnaboldi, per la dedizione e l’impegno profusi durante tutto il suo mandato- afferma Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham Italy- Anche quest’anno AmCham Italy ha raggiunto importanti obiettivi che ci permettono di essere molto soddisfatti. Sempre di più AmCham sta dimostrando di essere un fulcro strategico nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti, aumentando la qualità della propria base associativa, aiutando le imprese italiane ad affrontare in modo consapevole il mercato americano, elaborando proposte e policy paper, grazie all’opera dei suoi 18 Think Tank. Delle 589 realtà attualmente associate, di cui 28 di categoria Premium, ben 62 sono entrate a far parte della nostra Organizzazione dallo scorso giugno ad oggi e 28 solo nel 2024. Un ottimo lavoro di team – prosegue Simone Crolla - svolto nella nostra sede di Milano, a cui va aggiunto il grande contributo dato dai 21 Rappresentanti Locali dislocati su tutta la penisola e dagli 8 Rappresentanti Locali basati oltreoceano. Una macchina organizzativa d’eccellenza che dall’Assemblea Generale dello scorso anno ad oggi, grazie a dedizione e impegno, è riuscita a realizzare un numero incredibile di eventi di networking. Nel prossimo futuro continueremo ad affrontare temi quali l’attrazione dei FDI e la facilità nel “fare business” tra Italia e Stati Uniti. Sono convinto – conclude Crolla – che AmCham debba contribuire in modo attivo e consistente su questi temi, con l’ambizione di continuare ad essere il campione dello scambio transatlantico e il riferimento per la business community americana in Italia”.

La 109ª Assemblea Annuale dei Soci, che ha visto elette le nuove cariche sociali e nominato il nuovo Presidente è stata organizzata grazie al contributo di 3M, American Global, Aon, Coca Cola Italia, Enel, Generali, Intesa Sanpaolo, Maschio Gaspardo, Medtronic, Mc Donald’s, Penske Automotive Italy, Petrone Group, Stack Infrastructure, Charity Partner Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che proprio quest’anno celebra i 25 anni di attività.