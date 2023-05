"Tina Turner, la 'Regina del Rock'n Roll', si è spenta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello di comportamento". Così si legge in un comunicato stampa, emanato dal portavoce di quella è a oggi considerata una delle più grandi performer di questa epoca

La star statunitense è stata una delle grandi cantanti rock femminili, nota per la sua incredibile presenza sul palco e per una serie di successi tra cui The Best, Proud Mary, Private Dancer e What's Love Got to Do With It.

Tina Turner ha raggiunto la fama negli anni Sessanta insieme all'ex marito Ike Turner, con il classico River Deep, Mountain High, brano entrato nel loro reportorio e conosciuto a livello globale.

La sua vita travagliata, il successo, ma anche gli abusi domestici a cui Ike sottoponeva la moglie sono stati documentati in un film biografico hollywoodiano del 1993 con Angela Bassett, che ha vinto tre Oscar. La storia della sua vita è anche la trama di Tina, un popolare spettacolo del West End, ancora in corso.