A chi tocca fare i conti con lui - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Il regime siriano era conosciuto per essere uno dei più brutali del Medio Oriente. Per anni i gerarchi hanno mantenuto al potere l’erede di una dittatura iniziata nel 1971 con un colpo di Stato e lo hanno fatto torturando e giustiziando gli oppositori […] Dunque, non si può che gioire per la caduta del regime e la fuga del dittatore e dei suoi accoliti. Tuttavia, ho la sensazione che gran parte dei media minimizzi i rischi che alla cacciata di un tiranno subentri un altro despota, magari peggiore del primo...»

L’armata Branca-Grillone

Estromesso da Giuseppe Conte all’Assemblea costituente, il fondatore medita la riscossa. Ma più che «truppe scelte», intorno a lui si agita uno stuolo di pentastellati già trombati dal nuovo corso. E in spasmodica ricerca di ricollocazione.

Duello in passerella

Il top manager di una multinazionale del lusso che raccoglie successi nel mondo e che per questo viene valorizzato. Poi, l’improvviso licenziamento e la guerra giudiziaria che lo oppone a Kering. È la storia di Carmine Rotondaro, di cui Panorama rivela una richiesta milionaria e nuovi sviluppi. Intanto, dopo aver versato 1,25 miliardi di euro per evasione fiscale su Gucci, per il gruppo della moda scoppia la grana Alexander McQueen.

Quel Mandrake di Marcello

È un Marcello Mastroianni inedito e ironico quello immortalato nei panni del mago Mandrake dall’obiettivo di Mimmo Cattarinich, regista e fotografo di scena famoso soprattutto per i suoi scatti dietro le quinte ai grandi protagonisti del cinema, italiani e internazionali. Una foto di grande impatto visivo, fra le più belle della mostra La Settima Arte, tra le 14 esposizioni in programma (sino al 4 maggio) al MONFEST di Casale Monferrato, festival di fotografia diffuso sul territorio, ideato e diretto da Mariateresa Cerretelli, che quest’anno ruota attorno a tre parole chiave: «cinema, teatro e musica».