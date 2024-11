Le maison del lusso adorano il Natale

Passeggiare per le strade durante il mese di dicembre rientra tra le attività preferite dagli amanti del Natale, e mentre i negozi si sfidano a colpi di luci e festoni, a beneficiarne sono i turisti e i consumatori, estasiati dall'atmosfera che si respira. Spesso però, a dare più soddisfazione sono i grandi marchi della moda. Anche questa volta infatti, si sono rivelati pronti ad abbracciare e celebrare il periodo più amato e, come ogni Natale, non hanno badato a spese. Se già nel corso dell'anno le maison si sono impegnate a fondo per realizzare delle piccole finestre narranti del loro heritage, il periodo natalizio ha dato loro la possibilità di costruire delle vere opere d'arte, sempre più spesso richiedenti la collaborazioni di celebri artisti del settore.

Un po’ come ha fatto Louis Vuitton che, per il nuovo temporary store di New York sulla 57esima strada, ha innalzato sulla facciata della boutique un’istallazione di 16 metri progettata dall’architetto giapponese Shohei Shigematsu.

(Louis Vuitton)

Quest’anno la maison Dior per nutrire la magia delle feste si è lasciata ispirare da miti e leggende che nelle vetrine vediamo saltare fuori direttamente dalle pagine. Unicorni, cavallucci marini, scimmie, leoni e coralli hanno trovato la loro dimensione in un tripudio di colori e luci, affiancati da incantevoli composizioni floreali.

A decorare le vetrine di Fendi in tutto il mondo invece c’è un allestimento che sfida la gravità. Composto dal nome Fendi ispirato al tipico vetro di murano e da varie it bag, packaging e decorazioni natalizie, l’albero in vetrina ha reinterpretato un antico bozzetto disegnato da Karl Lagerfeld nel 1984, piazzandosi poi in cima un paffuto Babbo Natale.