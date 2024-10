Ritorno allo stile formale

Seguire la moda significa assistere a continui cambiamenti, evoluzioni estetiche e spesso ricorsi storici. Nella continua ricerca del nuovo, un processo apparentemente sempre più difficile, il ripristino di valori conosciuti per assurdo può diventare la novità.

Ne è un esempio lampante una delle tendenze proposte per questo autunno inverno ovvero i classici outfit da ufficio. Molte delle collezioni maschili presentate a Milano e Parigi nel gennaio scorso hanno definito un chiaro ritorno all’abbigliamento formale, un’estetica urbana, semplice e devota ad un’eleganza classica.

La formula è semplice, abito, camicia, cravatta.

Da Prada, Valentino, Armani, Loewe, Gucci e Fendi, sono solo alcune delle grandi case di moda che hanno abbracciato questa tendenza e questo stile austero, rivisitandone, ovviamente, i volumi, i colori e i materiali.

Che l’abito sartoriale sia tornato di moda non è una novità, da ormai diverse stagioni questo capo d’abbigliamento iconico è riapparso prepotentemente nella maggior parte delle collezioni uomo e donna, probabilmente per rispondere ad esigenze commerciali imposte da un mercato sempre più alla ricerca di lusso e alta qualità, ma soprattutto per assecondare quella voglia di purezza e minimalismo tipica degli anni Novanta.

Quella che è la vera novità, invece, è il ripristino della camicia e soprattutto della cravatta, un accessorio quasi dimenticato durante l’ultimo decennio.