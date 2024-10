La maglieria di questa stagione

Le tipiche temperature autunnali sono ormai arrivate, e con loro la consapevolezza di dover tirare fuori dall’armadio tutta la maglieria, tentando di fare una scrematura di ciò che si può ancora indossare e cosa no. Per sviluppare un guardaroba duraturo infatti si consiglia sempre di acquistare capi con un’alta composizione di fibre naturali - come cotone e lana - cercando invece di desistere quando è maggiormente costituita da fibre sintetiche, come il poliestere.

Per affrontare la stagione indossando i modelli più gettonati del momento, Panorama.it ha selezionato quali sono i trend del periodo direttamente dalle passerelle, tra maglioni turtle neck, con scollo profondo o dai complessi giochi di intrecci.

Moschino non ha rinunciato ai classici maglioni dalle trecce larghe, proponendone uno sui toni del marrone, mentre fendi ha suggerito un elegante turtle neck dalla trama semplice color sabbia. Must have di stagione è stato proposto da Gucci: casual ed elegante allo stesso tempo, il maglione in stile polo è perfetto per ogni occasione. Loewe invece, ha ideato una polo grigio perla dallo stile originale dove i filati del cashmere si sfaldano fino a ritornare materia prima, generando un simpatico gioco di contrasti.

Altra proposta originale è arrivata da Marni, con un abito a costine marrone compreso di guanti. Ferragamo ed Etro invece, hanno optato per una versione dalla scollo a V, il primo morbido a tinta unita mentre il secondo lungo a fantasia. Non mancano poi i morbidi abiti in trecce larghe firmati Max Mara e una nuova versione con zip e cappuccio di Acne Studios.