Tendenze autunno 2024: torna l’estetica boudoir

Ciò che un tempo veniva celato dietro strati e strati di vestiti, oggi diventa la base su cui costruire un intero outfit. Dopo aver conquistato lo scorso autunno con sottovesti e corsetti sensuali, l’estetica boudoir è tornata anche questa stagione come protagonista.

Da Gucci a Valentino, da Nº21 a Blumarine, sono numerose la maison che sulle passerelle continuano ad abbattere tabù e pregiudizi, perché la sensualità non è un misfatto e ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità nel modo che preferisce. Nonostante l’arrivo della fredda stagione ci suggerisce di indossare abiti caldi e coprenti, nulla vieta di osare con sensuali sottovesti trasparenti e intimo in pizzo da sfoggiare per una serata speciale, o semplicemente per sentirsi attraenti.

Parola chiave? Pizzo nero, meglio se floreale. Ogni maison infatti ha realizzato la propria sensuale versione di abito in stile boudoir: da Valentino si porta in passerella un raffinato gioco di layering mentre da Blumarine si punta sul classico con un minidress dalla scollatura in pizzo, stesso stile adottato da Moschino, in una variante sotto il ginocchio. E poi ancora, corsetti da Schiaparelli e Ermanno Scervino e lingerie in vista da Versace e Dior, sensualità per ogni stile.