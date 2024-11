Tutti pazzi per il cardigan

Se qualche anno fa il cardigan veniva associato a un’immaginario arretrato e fuori moda, ad oggi le cosa sono drasticamente cambiate. Forse il merito va a Simon Porte, direttore creativo di Jacquemus, che per la collezione autunno inverno 2021/2022 ha proposto in passerella un micro cardigan sensuale, dalla particolare scollatura custodita e sigillata dal logo della maison francese, diventato un must-have per le stagioni successive.

Per questa stagione il cardigan ha continuato a giocare con forme e stili, dimostrando ancora una volta la sua incredibile versatilità. Da Prada e Dior è stato proposto nella sua silhouette più classica, osando però con pattern e colori accesi, mentre Blumarine, Etro e Nº21 hanno preferito divertirsi con volumi importanti dalla morbidezza avvolgente. Burberry, come Max Mara, ha scelto giocare con i filati, proponendo una fantasia a righe orizzontali mentre, per gli amanti del furry, Blumarine e Marni hanno pensato a una versione morbida e avvolgente, il primo oversize con bottoni mentre il secondo più aderente con zip.