Arriva a Milano la prima mostra dedicata a Swarovski

La città di Milano apre le porte a Swarovski - Masters of Light, la prima grande mostra ideata dal brand di cristalli, celebre in tutto il mondo. Fino al 14 luglio 2024, a Palazzo Citterio sarà possibile ammirare oltre 50 capolavori couture realizzati da alcune grandi maison della moda tra cui Prada, Miu Miu, Fendi Couture, Gucci, Atelier Versace e Armani Privè.

Swarovski - Masters of Light è una celebrazione dei 130 anni del brand fondato in Austria nel 1895, che arriva a Milano dopo il debutto a Shanghai lo scorso autunno. Curatore della mostra — nata dalla visione della direttrice creativa di Swarovski, Giovanna Engelbert — è il giornalista, autore e critico di moda britannico Alexander Fury.

Il percorso espositivo è suddiviso in sette temi chiave, ciascuno dei quali esplora un aspetto diverso dell’eredità e dell’innovazione del marchio, partendo dalla Vienna del XIX, dove Daniel Swarovski trovò l’ispirazione per ridefinire il concetto di cristallo, fino alla Milano dei giorni nostri. In scena, anche una selezione unica di costumi di scena e look da red carpet indossati da star come Harry Styles, Katy Perry e Beyoncé, oltre a gioielli, figurine e cristalli sfaccettati, incluso il più grande chaton di cristallo mai creato.

Nella cornice di Swarovski - Masters of Light sarà inoltre presentata la nuova collezione di alta gioielleria «Galaxy», realizzata con Swarovski Created Diamonds. Infine, un pop up store e un cafè — ospitato nei magnifici giardini di Palazzo Citterio — offriranno la possibilità ai visitatori di scoprire un esclusivo assortimento di prodotti Swarovski e assaporare alcune delle creazioni culinarie ideate per l’occasione da Carlo Cracco.