Supreme lancia una collaborazione con Ducati. Ed è già sold out

Una collezione «per chi ama dettare le regole». Supreme e Ducati si uniscono per dare vita a una capsule collection unica composta dalla moto Ducati Streetfighter V4, capi tecnici coordinati e una serie di proposte lifestyle, già sold out sul sito ufficiale del brand newyorkese.

In collaborazione con Supreme, Aldo Drudi ha creato una moto dalle componenti tecniche esclusive, come le pinze freno anteriori Brembo Stylema e i cerchi che combinano il logo Supreme con il tag colorato, un elemento distintivo delle Ducati più recenti. Il numero progressivo dell'esemplare è inciso sulla testa di sterzo e, come tutte le Ducati da collezione più pregiate, la Streetfighter V4 Supreme viene consegnata in un'esclusiva cassa di legno.

A suo interno è possibile trovare un kit di accessori in una scatola dedicata contenente il certificato di autenticità, il telo coprimoto personalizzato e le componenti per trasformare la moto in configurazione biposto.

La collezione tecnica include poi una tuta racing e un giubbotto di pelle Dainese, un casco Arai RX-7V EVO e guanti in pelle Spidi C1. Al contempo, l’offerta lifestyle si compone di una track jacket, una hooded work jacket, una soccer jersey, track pants, due t-shirt e un cappellino.