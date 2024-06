Scarpe; quando il design incontra il tacco a spillo

Sul red carpet o nella quotidianità siamo soliti dare più importanza all’abito, lasciando agli accessori il ruolo di attore non protagonista, quando in realtà molti non si accorgono che sotto alcuni abiti, spesso dai tagli più minimal, si nascondono tacchi singolari e particolari.

Dopo che Jacquemus ha rilanciato e reso virali i tacchi scultura - diventando un vero artista nel campo e confermandolo con l’ultimo modello “doppio sandalo” presentato in passerella - molti altri negli ultimi anni hanno sperimentato e realizzato tacchi innovativi che le celebrità adorano indossare, come Charlotte Rampling in Courrèges alla Mostra del Cinema di Venezia o la madrina Caterina Murino che ha sfoggiato delle scarpe super glamour dal tacco scultura targato Fendi. Non per ultima l’attrice Viktoria Miroshnichenko, che senza ombra di dubbio ha sfoggiato i tacchi più originali dell’ultima edizione del Festival di Cannes: un tacco scolpito color oro che raffigura delle gambe femminili con annessi glutei; più originale di così.

Che siano forme geometriche, fiori, vere e proprie opere d’arte come le gabbie di Dolce & Gabbana, ormai i tacchi non hanno più regole. Parola d’ordine? Stupire.