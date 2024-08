I peggiori look della Mostra del Cinema di Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia è una delle vetrine più ambite e desiderate per celebrity e attori dove ogni anno si vedono sfilare abiti da sogno, altri da incubo.

La Mostra del Cinema ha visto nel corso degli anni numerosi abiti lasciare il segno, basti pensare all’abito di Gucci indossato nella scorsa edizione da Jessica Chastain firmato Gucci oppure all’indimenticabile custom Balmain sfoggiato da Zendaya nel 2021. Outfit e concept tutto frutto di stylist talentuosi che passano mesi alla ricerca dell’abito perfetto, nonostante in alcuni casi lo sbaglio può nascondersi dietro l’angolo. Basta una silhouette sbagliata o una scollatura troppo profonda per rovinare un outfit mentre il sexy può rapidamente trasformarsi in volgare e l’eleganza in noia.

Per un red carpet elegante, soprattutto se parliamo del Festival del Cinema di Venezia, bisognerebbe tenere a freno l’entusiasmo e lasciare piume e trasparenze nell’armadio. Ogni edizione del festival ha saputo stupirci con abiti meravigliosi che avevano come filo unico che li univa l’eleganza, qualità che spesso è stata messa da parte per la visibilità.

Se nel 2017 abbiamo visto Jennifer Lawrence sfilare sul tappeto rosso con un fiabesco abito Dior e nel 2004 Nicole Kidman ci ha regalato un meraviglioso outfit firmato Tom Ford, non possiamo certo aspettarci Kristen Stewart presentarsi con una sottoveste, neanche se è firmata Chanel.

Non è tutto oro quel che luccica: la maggior parte delle volte si è parlato degli abiti più belli del tappeto rosso, celando così nell’ombra numerose cadute di stile. Noi di Panorama.it abbiamo raccolto in questa gallery i look più assurdi e inopportuni che nel corso degli anni abbiamo visto sfilare sul carpet della Mostra del Cinema di Venezia.