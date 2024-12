A poche ore dal debutto della seconda stagione di Squid Game su Netflix, sono sempre più numerosi i brand che hanno deciso di celebrare il ritorno della serie cult con collaborazioni e capsule collection esclusive.

Offrendo ai fan un modo unico e coinvolgente di confrontarsi con i temi iconici e l’estetica dello show, queste collaborazioni abbracciano una varietà di mondi, dalla moda al food. Tra gli altri, PUMA ha scelto di dare vita alle famigerate uniformi di Squid Game ricreando la T7 tracksuit, che sarà indossata dai concorrenti nella seconda stagione. Ispirata a scene, personaggi e momenti dello show, la collaborazione comprende anche versioni in edizione limitata delle sneaker Suede e Easy Rider, ricche di easter egg nascosti e ispirate alla serie più seguita di Netflix.

Anche Duolingo, l’applicazione più popolare al mondo per l’apprendimento delle lingue, ha deciso di collaborare con la piattaforma streaming attraverso la campagna «Learn Korean of Else» e aggiungendo 40 frasi specifiche di Squid Game al suo corso di coreano, che ha visto una crescita del 40% dopo la messa in onda della prima stagione.

Per gli amanti del gaming, Call of Duty — uno dei più grandi franchise di videogiochi sparatutto in prima persona della storia — porterà Squid Game direttamente sui vostri monitor, aggiungendo nuovi contenuti sia a Black Ops 6 che a Warzone.

L'artista KAWS ha collaborato con Netflix e AllRightsReserved per reinterpretare il personaggio di Young-Hee di "Squid Game", fondendo il suo stile distintivo con l'iconica bambola della serie. In occasione di questa partnership, KAWS ha omaggiato j-hope dei BTS con una speciale maschera di Young-Hee, che l'artista ha mostrato sui social media. Questa collaborazione unisce arte contemporanea e cultura popolare, offrendo un oggetto da collezione unico che risuona sia con gli appassionati d'arte che con i fan di "Squid Game" in tutto il mondo.

POP MART, azienda leader nel settore dei giocattoli in vinile da collezione, ha collaborato con Netflix per lanciare una speciale edizione di MEGA Space Molly ispirata a "Squid Game". Il set, disponibile dal 20 dicembre 2024, include due design che richiamano i personaggi iconici della serie: Young Hee e il Soldato Mascherato. I collezionisti hanno la possibilità di ricevere uno dei due design, entrambi fedeli reinterpretazioni in stile Space Molly, che rendono omaggio alla serie di successo. Questa collaborazione rappresenta un'aggiunta imperdibile per gli appassionati di "Squid Game" e per i collezionisti di designer toys.

Tornando all’universo moda, insieme a collaborazione con l’e-commerce About You e una capsule collection firmata Pull&Bear, Squid Game 2 ha rilasciato una nuova versione della classica Crocs, con dettagli iconografici della serie: da i loghi della serie all’ID del giocatore “456”. A questo si aggiungono sei esclusivi Jibbitz™ con Young-hee (la bambola del primo gioco), il biscotto dalgona, la maschera Pink Soldier e altri ciondoli a tema.

Yummer's, il brand italiano di cereali e snack ispirati allo stile americano, ha lanciato una linea in edizione limitata dedicata a "Squid Game" in occasione dell'uscita della seconda stagione della serie su Netflix. I nuovi prodotti includono cereali a forma dei simboli delle maschere delle guardie, ripieni di crema al pistacchio e fragola, e biscotti Dalgona al gusto vaniglia e burro, che richiamano i giochi della serie. Questi articoli sono disponibili nei supermercati italiani, tra cui la catena MD. I consumatori possono così rivivere l'esperienza dei protagonisti, cimentandosi nel ritaglio delle forme iconiche come ombrello, stella o cerchio impresse sui biscotti. Questa collaborazione riflette l'identità dinamica e innovativa di Yummer's, che unisce lo spirito americano a prodotti esclusivi, sempre in linea con i trend del momento.

E non finisce qui. Anche Johnnie Walker è entrato ufficialmente nel gioco. Il marchio di whisky scozzese più venduto al mondo ha infatti presentato il design di una bottiglia in edizione limitata di Black Label, con numeri che vanno da 001 a 456 in omaggio ai giocatori della serie.

Sfoglia la gallery per scoprire tutte le altre collaborazioni. E che i giochi abbiano inizio.