Sneakerness torna a Milano

Se siete di Milano e dintorni, ma soprattutto amanti delle sneakers, il 5 e il 6 ottobre è meglio tenersi liberi: arriva Sneakerness in città.

Nata nel 2008 a Berna da un’intuizione di Sergio Muster e oggi portata avanti da Alessandro Innocenti (Head of Partnership e Artistic Director) e Gianluca Iovine (Managing Director), Sneakerness è tra le più importanti convention di urbanwear in Europa che, dopo aver toccato importanti città come Londra, Parigi, Budapest e Rotterdam, torna a Milano negli East End Studios in via Mecenate 88/A.

Dedicata agli appassionati del settore, la manifestazione non è un semplice ritrovo per compravendita di scarpe bensì un luogo d’incontro con talk esclusivi, laboratori di upcycling e archivi eccezionali, uno spazio dove poter scovare oggetti rari e persino riparare le calzature.

«Per me, le sneaker non sono semplicemente un paio di scarpe da ginnastica che definiscono il look di chi le indossa. Sono un legame tra generazioni, dai 12 ai 60 anni e oltre. Uno strumento per entrare in relazione con mondi diversi: lo sport, la musica, l’urban art, la moda e, in alcuni casi, persino il lusso. Proprio questo legame oggi si è espanso.» Commenta Alessandro Innocenti «Nella mia mente, ho sempre avuto l’idea di dare vita a un luogo costantemente in evoluzione e in grado di originare stimoli per il futuro, dove poter svolgere conversazioni basate su un linguaggio fatto di parole come limited edition, drop, collector, new release, memorabilia, ma anche basket, upcycling e vintage. Così, io e i miei soci ci siamo chiesti: “Perché un evento dedicato agli appassionati di urbanwear, con un focus sulle sneaker, non può trasformarsi in un contenitore capace di ospitare contaminazioni espressive, estetiche, sociali?”. Insieme, abbiamo creato un laboratorio di idee e di esperienze. È in questo modo che l’edizione italiana di Sneakerness è diventata una piattaforma di riferimento di incontri per tutti gli sneakerhead e hypebeast d’Italia e non solo» conclude.

(Sneakerness)

Sneakerness si snoda in 7 aree, tra le primissime troviamo l’area Seller, dove collezionisti privati e shopper organizzati espongono sneakers, abbigliamento e tutta una serie di prodotti legati alla kicks culture. L’area Second Hand-Upcycling invece è uno spazio creativo dove poter rielaborare e modificare i prodotti acquistati alla manifestazione oppure già in possesso mentre l’area Talk ha il compito di affascinare con meet&greet e performance culturali.

Inaugurata nel 2023, vediamo riconfermare la presenza dell’area Kids: destinata ai più piccini, lo spazio si compone da un’esposizione di abbigliamento e calzature e spazi per attività dedicate, come tornei di mini-basket e lezioni di skate. Ma non sono solo i più piccoli ad avere la possibilità di giocare a basket, perché nell’area Basket è possibile mettersi in gioco e testare il proprio talento oppure assistere a un vero e proprio torneo organizzato con i giocatori più forti di Milano e d’Italia, tra cui anche ex campioni NBA. Da questa edizione Sneakerness espande i suoi orizzonti anche ai cimeli sportivi ospitando nell'area Collector Memorabilia figurine, maglie e tanto altri pezzi esclusivi. Infine, un’area Food che ospita piatti tipici della tradizione italiana ma anche tante altre ricette internazionali accompagnate da un'ampia offerta di marchi beverage come Boem, Monster Energy e Espolòn Tequila.