Saldi 2024: i capi su cui investire

Gennaio, tempo di saldi. L’inizio del periodo degli sconti è previsto per domani in tutta Italia, ad eccezione di Sicilia e Valle d’Aosta che hanno scelto di anticipare rispettivamente al 2 e al 3 gennaio. Secondo Confesercenti, un italiano su quattro ha in programma di fare almeno un acquisto in questo periodo con un budget medio previsto di 267 euro (che scende a 150 euro per il 38% degli intervistati). L’associazione dei negozi di moda sottolinea poi come un ulteriore 56% dei consumatori ha affermato che acquisterà in caso di offerta interessante, prediligendo recarsi in un negozio fisico (83%) rispetto all’affidarsi alle piattaforme di e-commerce (51%).

Tra gli italiani che vogliono approfittare del periodo di sconti, il 40% ha già individuato cosa comprare, e prevede di acquistare entro domenica 7 gennaio. A interessare maggiormente sono le calzature (58%) seguite da maglioni e felpe (56%). La classifica dei desiderata degli italiani per i saldi invernali 2024 prosegue con l’intimo (34%), gonne e/o pantaloni (33%), magliette, canottiere e top (29%), camicie e camicette (27%). Sotto la media le indicazioni per capispalla (21%, contro il 27% dello scorso anno).

Con sconti che vanno dal 30% al 70%, è buona pratica concentrarsi su quei capi che vengono spesso identificati come essentials. Prodotti versatili che possono essere utilizzati nel tempo, che non perdono il loro valore e che virtualmente non passano mai di moda. Investment pieces come un caldo maglione in cashmere o una versatile borsa (magari extra large come vuole la tendenza di stagione), ma anche piccole chicche come la sneaker del momento, in una combinazione di colori inaspettata. Ecco i suggerimenti della redazione moda per sfruttare al meglio il periodo dei saldi (senza pentimenti).

Un paio di sneakers versatili

(Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)

Imprescindibile in ogni guardaroba, la sneakers continua a rappresentare una delle calzature più versatili e apprezzate da uomini e donne. Nonostante l’universo moda ne dichiari il pensionamento a ogni stagione, tutti ne hanno almeno un paio nell’armadio. La scelta è incredibilmente vasta, dai modelli iconici e senza tempo come le Samba firmate Adidas o la 550 di New Balance, alle nuove interpretazioni sostenibili firmate D.A.T.E.

Una borsa hobo

(Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)

Comoda ed elegante, la borsa torna maxi, per la gioia di tutte le donne. Le forme, i materiali e le dimensioni dell'hobo sono trascesi da una grande borsa di base utilizzata dai globe trotter per trasportare oggetti essenziali, a borse sofisticate di tutti i tessuti, trame e colori. Come nel caso della già iconica 5 à 7 di Saint Laurent che per la primavera estate 2024 prende una nuova forma, più ampia e morbida, della Chanel 22 o della XL Cabas di Phoebe Philo, andata sold out in pochi minuti.

Un maglione in cashmere

(Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)

Versatile e senza tempo, un maglione di cashmere si abbina perfettamente a look più eleganti o più sportivi. Raccontato in passerella da Prada che ha riportato in auge l’estetica della “sciura milanese”, il classico maglioncino girocollo è perfetto in ogni colore: dal classico beige, al grigio e al blu, fino a sfociare nell’intramontabile nero. Uniqlo ne offre un’ampia selezione, dando la possibilità di giocare con tinte brillanti e creare abbinamenti inaspettati. Perché non sempre un maglione deve essere sinonimo di quiet luxury.

Una camicia dal taglio maschile

(Photo by Jacopo Raule/Getty Images)

Indossata per creare un contrasto giocoso tra estetica maschile e femminile, la camicia bianca - insieme alla cravatta - è stata protagonista della sfilata di Valentino. Un capo capace di adattarsi a ogni situazione e di interpretare stati d’animo diversissimi tra loro. Da abbinare a una minigonna, una longuette o da indossare con un paio di jeans leggermente baggy per un look street style.

Un capo in denim

(Photo by 305pics/GC Images)

Che si tratti di un paio di jeans dal taglio dritto o un giubbotto, il denim sarà una delle maggiori tendenze della prossima stagione. La parola d'ordine è double denim, in un sapiente gioco di volumi. A dettare la tendenza, tra gli altri, Ralph Lauren con jeans baggy arrotolati a scoprire le caviglie, chiazze di vernice che decorano la tela come fiori appena sbocciati e tasche utility per un approccio più spontaneo e rilassato a un capo che ha fatto la storia dello street style.