Dior celebra Peter Lindbergh

Circa un centinaio di immagini, dieci spazi della Galleria che si trasformano in una sorta di Atelier fotografico: su questi presupposti si basa la nuova mostra voluta dalla Maison Dior per omaggiare il lavoro del fotografo Peter Lindbergh (1944-2019). In particolare questa esposizione mira a sottolineare le affinità elettive che da sempre hanno caratterizzato le collaborazioni tra il fotografo e la Maison come il savoir-faire, l’eleganza estrema e la visione sublime del mondo della moda.

(Adrien Dirand)

Grazie anche al supporto prezioso della Peter Lindbergh Foundation, la mostra propone immagini scattate dal fotografo alle creazioni Dior, pensate dal fondatore Monsieur Christian Dior e dai suoi successori, negli anni che vanno dal 1988 fino al 2018. Immagini iconiche selezionate dagli editoriali scattati per Vogue e Harper’s Bazaar, oltre ad un inedito progetto fotografico scattato per le strade di New York nel 2018 e mai pubblicato o comunque reso pubblico.