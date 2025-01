Zendaya si è fidanzata (ufficialmente) con Tom Holland

Zendaya è ormai abituata ad avere gli occhi di tutti puntati addosso e ancora una volta ha deliziato i fan con il suo stile sfoggiando sul red carpet dei Golden Globes un abito a colonna firmato Louis Vuitton, impreziosito da un'impareggiabile parure Bulgari. Nonostante l’outfit studiato a pennello, tutto è passato in secondo piano dopo che i più attenti hanno notato un importante diamante svettare sull’anulare sinistro dell’attrice. E se la mano scelta è proprio la sinistra, ciò può significare solo una cosa: confermato subito dopo da fonti certe, Zendaya e Tom Holland si sposano! Sembra infatti che il protagonista di Spider-Man abbiamo chiesto la mano dell'attrice statunitense durante le feste di natale.

Per suggellare il suo sogno d'amore e chiedere la mano di Zendaya, Tom Holland ha optato per un diamante dal taglio cushion in 5.2 carati su oro giallo 18 carati realizzato dalla gioielliera Jessica McCormack e dalle prime stime sembra valere 500mila dollari.

Zendaya in Louis Vuitton Courtesy of Louis Vuitton

La loro storia ha inizio nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming, quando i due si sono incontrati per la prima volta durante le riprese. Tra voci, supposizioni e scatti rubati, sono passati ben 5 anni prima di ufficializzare la loro relazione, nel 2021. La coppia, nonostante sia spesso esposta ai flash dei paparazzi, ha sempre cercato di passare inosservata il più possibile e sono infatti rari gli scatti che li ritraggono insieme. L'attore britannico però, ha giustificato questa scelta anche negli eventi ufficiali affermando di «voler lasciare la scena a lei, perché è il suo momento».

Non ci resta che augurare loro il meglio e cogliere l'occasione per ripercorrere alcuni tra i pochi red carpet insieme e alcuni scatti rubati durante il tempo libero di Zendaya e Tom.