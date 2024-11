A lezione di stile da Glinda (ed Elphaba)

Uno dei film più attesi dell’anno racconta la storia di due streghe nel fantastico paese di Oz. Wicked infatti narra, in musica, le vicende di due dei più iconici personaggi incontrati dalla piccola Dorothy lungo la «strada di mattoni gialli», quando questi erano semplici studenti alla scuola di magia.

Da una parte Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, che ha sempre dovuto sopportare lo scherno dei suoi compagni per colpa della sua pelle verde smeraldo, dall’alta Glinda, Ariana Grande nel suo primo ruolo da protagonista per il grande schermo, la ragazza più popolare dell’Università di Shiz, con capelli biondi, abiti rosa confetto e una voce squillante. L’amicizia tra le due streghe è al centro della storia (divisa in due parti, la seconda in uscita nel 2025) e così come le sue controparti sullo schermo, le due attrici hanno affrontato il press tour come un fronte unito, accomunate dall’amore per la couture.

I look sfoggiati dalle due star in giro per il mondo riflettono al meglio l’immagine dei loro personaggi in un approccio al red carpet già ribattezzato «method dressing».

Ariana Grande in Ralph Lauren (Getty Images)