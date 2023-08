Una moda all’insegna del relax per le celebrity in vacanza in Italia

Chi preferisce visitare antichi borghi e passeggiare nei sui vicoletti e altri che scelgono di immergersi nei nostri mari blu, l’unica certezza è che quest’anno attori e cantanti scelgono l’Italia per delle vacanza all’insegna de’ La Dolce Vita.

Affrontando i giorni più caldi dell’anno, Leonardo Di Caprio si è concesso un tour della Costiera amalfitana all’insegna del relax con la compagnia di amici e familiari. Relax è anche la parola chiave per gli outfit dell’attore, infatti nel tempo libero lo vediamo spesso in comode tute o con indosso una semplice t-shirt bianca e berretto da baseball, liberandosi dei completi eleganti che indossa tutto l’anno. Indispensabili per lui gli occhiali da sole dalla lente scurissima.

È stato avvistato a Firenze il rapper Kanye West, in compagnia della nuova moglie Bianca Censori, entrambi con outfit alquanto stravaganti. Come ben sappiamo Kanye non è solito seguire tendenze anzi, è colui che le lancia, idee alternative e spesso impensabili. Lei ha scelto dei collant e un top dell’esatto colore della sua pelle, ottenendo un effetto che lascia poco all’immaginazione dove l’unica nota di colore sono le décolleté bianche. Il rapper invece è ricoperto da strati di indumenti oversize in total black, mentre cammina senza scarpe per le vie della città.

Anche Rosalía, cantante spagnola del momento, ha ceduto a qualche giorno di vacanza per visitare Roma, la città eterna. Sui suoi socia infatti la vediamo visitare i Musei Vaticani e assaggiare le delizie culinarie romane, il tutto con outfit dai toni pastello che si alternano a morbide felpe con cappuccio.

Impossibile non parlare del soggiorno di J.Lo a Capri e del tour lungo la Costiera Amalfitana. La cantante si sta godendo al meglio le sue vacanze caratterizzate da piatti tipici e outfit dal suo stile inconfondibile. Fiori e colori vivaci, rouches e leggerezza di giorno che si alternano paillettes luminose e long dress per la sera, con maxi accessori sempre accostati a un trucco da cui prendere ispirazione e riprodurre.