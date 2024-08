La storia della Mostra del cinema di Venezia in dieci look

A poche ore dall’inizio della 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia — in scena da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre 2024 — a solleticare la curiosità dei curiosi non sono solo i numerosi film in concorso, ma le star attese sul red carpet.

In un’edizione che segna il ritorno del glamour, dopo anni segnati dalla pandemia e dallo sciopero del sindacato americano degli attori, presenzieranno a Venezia alcuni dei nomi più interessanti del panorama internazionale. Da Monica Bellucci, protagonista del nuovo film di Tim BurtonBeetlejuice Beetlejuice, ad Angelina Jolie che sul grande schermo vestirà i panni della «divina» Maria Callas passando per Lady Gaga, nuova compagna del Joker antieroe di Joaquin Phoenix, la moda sarà senza dubbio protagonista in Laguna.

Tra gli altri nomi presenti: Nicole Kidman, Brad Pitt, Cate Blanchett, Daniel Craig, Julianne Moore e George Clooney. Tra gli attori italiani, grande attesa per Alessandro Borghi, Elio Germano, Tony Servillo e Pietro Castellitto, ma anche per Barbara Ronchi, Carlotta Gamba e Francesca Comencini.

E, in fondo, Venezia nulla sarebbe senza il fascino delle sue star, capaci di incantare sul red carpet e regalarsi un posto nella storia. In attesa della nuova edizione, Panorama ripercorre alcuni dei look più belli che hanno catturato il cuore del pubblico.