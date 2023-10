Sean McGirr è il nuovo direttore creativo di Alexander McQueen

Seán McGirr è il nuovo direttore creativo di Alexander McQueen. A pochi giorni dalla sfilata d’addio di Sarah Burton, Kering e la maison inglese annunciano il suo erede.

Nato a Dublino e laureatosi alla Central Saint Martins di Londra come il fondatore del brand Lee Alexander McQueen (dove ha conseguito un Master of Arts in Fashion nel 2014), McGirr è stato in precedenza responsabile del ready-to-wear presso JW Anderson. Nel suo curriculum anche esperienze negli uffici creativi di Uniqlo e Parigi dove ha lavorato insieme a Christophe Lamaire alle collezioni maschili; come assistente presso Burberry e Vogue Hommes Japan e come stilista per la linea donna di Dries Van Noten ad Anversa.

Gianfilippo Testa, CEO di Alessandro McQueen ha dichiarato nella nota stampa ufficiale: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Seán McGirr come direttore creativo. Con la sua esperienza, personalità ed energia creativa, porterà un potente linguaggio creativo ad Alexander McQueen, costruendo al contempo il suo patrimonio unico».

François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering, ha poi aggiunto: «Alexander McQueen è una Maison di cui siamo appassionati e siamo fiduciosi che Seán McGirr sarà in grado di proseguire il suo viaggio con un nuovo slancio creativo. Non vediamo l’ora di aprire questo nuovo capitolo nella storia di questo marchio unico».