L’evoluzione del guardaroba di Sam Smith

Sam Smith è riuscito a farsi spazio nell’industria musicale sin da subito grazie alla sua voce potente e le canzoni emozionanti, ma è solo negli ultimi tempi che è finito sulla bocca di tutti a causa del suo stile, partiamo però dal principio.

Samuel Frederick Smith, in arte Sam Smith, ha debuttato nel 2012 indossando completi eleganti, camicie bianche, jeans e cravatte, lasciando poco spazio all’immaginazione. Negli anni però ha suscitato grande scalpore cambiando radicalmente il suo stile fino a diventare oggi un’icona gender fluid sostenuta e ammirata da molti.

Il cambiamento radicale è arrivato nel 2019, quando il solista ha iniziato le prime apparizioni con outfit stravaganti, lontani dal suo classico guardaroba. Così, con la sicurezza conquistata con il tempo, Smith ha iniziato ad ascoltare sé stesso prendendo in mano le redini del suo guardaroba e abbandonando ogni maschera, divertendosi come pochi.

Sfidando ogni convenzione Sam ha sfoggiato paillettes, corsetti, stampe audaci e maniche a sbuffo, sfilando persino per la collezione invernale 24/25 di Vivienne Westwood con un look che ha destato non poco scalpore. Calze a rete, tacchi vertiginosi, crop top e minigonne, sono questi i capi che il cantautore adora indossare soprattutto nel tempo libero, Smith infatti è stato visto passeggiare totalmente a suo agio sfoggiando shorts inguinali. Ma il suo racconto non finisce qui, perché nel tempo si è dimostrato anche un grande amante dei gioielli, suoi fedeli amici e accessori fondamentali per i suoi outfit, tra orecchini, collier e cinture.

Molti dei suoi outfit hanno suscitato scalpore e a volte anche indignazione, scatenando insulti discutibili e poco lusinghieri a cui il cantante non ha mai dato credito. Ignorandoli totalmente, il cantautore ha continuato ad ascoltare sé stesso e i suo bisogni, dimostrando come la propria personalità sia più importante del giudizio altrui, perché infondo la persona più importante da ascoltare è il proprio essere.

Sam Smith è un grande esempio da seguire e da cui prendere ispirazione, sfoglia la gallery per scoprire la sua evoluzione di stile.

(Ansa) Sam Smith sul red carpet dei MTV Video Music Awards nel 2014