Uno sguardo al red carpet degli MTV VMA 2023

Il New Jersey ieri sera ha visto l’arrivo delle più grandi star della musica internazionale approdare nel suo stato, precisamente al Prudential Center di Newark. In una serata dove si celebra e si premiano i brani degli artisti, sono gli outfit a rendere la serata piccante. Non è una novità infatti che il red carpet dei VMAs è conosciuto per essere tra i più chiacchierati e scandalosi infatti, se ripensiamo ai più eclatanti, ricordiamo il vestito di carne di Lady Gaga del 2010, l'attrice Rose McGowan che nel 1998 ha sfilato praticamente nuda al fianco del fidanzato Marilyn Manson e l’indimenticabile abito bianco di Madonna in stile Like a Virgin del 1984.

Gli ospiti della serata hanno sfoggiato una gran varietà di look, ognuno totalmente diverso dall’altro, a testimonianza che finalmente viene data la giusta importanza alla propria personalità e allo stile personale.

Tra i più seducenti possiamo sicuramente nominare Olivia Rodrigo, elegante e raffinata con un abito Ludovic de Saint Sernin tempestato di Swarovski mentre i Måneskin, vincitori del premio Miglior Video Rock, provocanti in Rick Owens total black, dove il batterista Ethan ne approfitta per sfoggiare il nuovo colore di capelli.

Sfogliamo insieme gli altri look protagonisti della serata: