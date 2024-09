Il meglio dal red carpet dell'amfAR Gala di Venezia

Uno degli eventi di beneficenza più prestigiosi al mondo, l’amfAR Gala a Venezia ha visto sfilare sul red carpet alcuni dei più grandi nomi del cinema internazionale, a partire da Richard Gere, premiato durante la serata per il suo impegno umanitario.

Organizzato dalla American Foundation for AIDS Research, l’amfAR Gala è caratterizzato da un’asta di beneficienza per raccogliere fondi significativi per la ricerca e i programmi di prevenzione. La quarta edizione veneziana dell’evento è stata presentata dall’attrice Kate Beckinsale e ha visto la partecipazione della cantante Kelly Rowland in una performance speciale insieme a Rumer Willis.