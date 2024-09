Satoshi Kuwata è il primo guest designer di Pitti Immagine Uomo 107

Dopo aver collezionato premi e collaborazioni stellari dal calibro di Gareth Pugh, Givenchy e Kanye West, Satoshi Kuwata con il suo brand Setchu sarà uno dei guest designer della prossima edizione di Pitti Uomo.

«Negli anni, per il programma di Pitti Uomo ci siamo appassionati alla ricerca dei grandi maestri e degli innovatori della moda giapponese. Oggi continuiamo a conoscere e promuovere la nuova generazione di designer che propongono una visione originale dell’abbigliamento maschile, nei territori di confine tra arte, moda e alta sartoria. Per questo è stata una scelta naturale celebrare, a gennaio, il lavoro di Satoshi Kuwata. In giapponese, il nome SETCHU definisce un punto equidistante tra cultura nipponica e occidentale: mondi diversi che Kuwata accosta e fa dialogare con tenace eclettismo nel segno del contemporaneo. Sono sicuro che anche l’evento pensato per il prossimo Pitti Uomo rappresenterà un’interessante novità rispetto alle presentazioni precedenti» ha affermato Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine.

Pitti Immagine Uomo 107, che si terrà dal 14 al 17 gennaio del 2025 alla Fortezza da Basso di Firenze, ospiterà il primo fashion show del designer vincitore nel 2022 del progetto di scouting Who is on Next? di Altaroma, del CNMI Fashion Trust Grant 2023 e del LVMH for Young Fashion Designer 2023. Così commenta la notizia il designer pluripremiato:

«Sono onorato ed emozionato di presentare a Pitti Uomo, il prossimo gennaio, il primo fashion show di SETCHU. Non vedo l'ora di svelare la mia collezione e condividerla con un pubblico così competente. Lavorerò sui concetti di versatilità, senza tempo, artigianalità e funzionalità, che sono per me così significativi nel creare qualcosa di veramente speciale, e - anche se c'è molto da fare - non vedo l'ora di essere lì tra qualche mese. Sono profondamente grato a tutto il team di Pitti Immagine per questa opportunità»