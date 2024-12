All'asta le opere di Peter Beard

Un genio, un visionario, la perfetta incarnazione del mestiere del fotografo: Peter Beard, scomparso nell’aprile del 2020, ha saputo fondere moda e natura tramite scatti originali, dando vita a un movimento artistico che potrebbe portare il suo nome.

Oggi, 17 dicembre, Pandolfini ha messo all’asta in Via Manzoni 45 a Milano alcune tra le opere del fotografo, in parte provenienti dalla collezione privata del Direttore Creativo Matthew Riva, amico di lunga data.

Segni distintivi di Beard sono le note, i collage e gli schizzi con cui l’artista trasformava dei semplici scatti in vere opere d’arte. Tra i suoi principali lavori gli scatti catturati in Africa, suo paese preferito di cui si era perdutamente innamorato, che ha praticamente trasformato in un diario personale con le sue annotazioni.