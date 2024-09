Il duetto creativo tra Mina e Balenciaga

Una collezione che già si preannuncia leggendaria. Il direttore creativo di Balenciaga, Demna, insieme a Massimiliano Pani, figlio e produttore dei dischi di Mina, hanno annunciato a Vogue Italia la capsule «Balenciaga Music | Mina».

Un omaggio a una delle figure più influenti della musica italiana, che accompagnerà la pubblicazione di L’amore vero, primo brano del nuovo album di Mina, in uscita in novembre. La capsule collection si comporrà di una t-shirt in edizione limitata raffigurante il volto della cantante in bianco e nero e, sul retro, la lista completa dei suoi 106 album.

«L’etichetta della t-shirt sarà dotata di un chip NFC» ha spiegato Demna. Attivato da un dispositivo compatibile, questo sbloccherà l’ascolto di L’amore vero, consentendo di offrire in esclusiva l’ascolto di uno o più brani, in quella che lo stilista definisce una «promettente forma di interazione tra musica e moda».

La capsule collection vedrà anche un paio di occhiali da sole — tratto distintivo del look di Mina — anche essi forniti di un QR esclusivo che dia accesso in anteprima al disco.

Quella con Balenciaga è la prima partnership ufficiale della cantante con una maison di moda, nonostante la sua Ancora sia stata protagonista assoluta (e fonte di ispirazione) per il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa di Gucci. Rivolgendosi a Demna, Massimiliano Pani, ha commentato la scelta della madre di legare il suo nome a Balenciaga, sottolineando come «Mina segue da tempo con grande interesse il tuo lavoro, che reputa audace e pionieristico, caratteristiche nelle quali con tutta probabilità si riconosce. Motivo per cui, quando le è arrivata notizia del tuo desiderio di omaggiarla con questo progetto di Balenciaga, ha accettato subito di buon grado».