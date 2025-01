Il significato dietro al cappello di Melania Trump

Un lungo cappotto blu navy — firmato Adam Lippes — a celare una rigorosa camicia bianca. E un cappello a tesa larga, sempre blu, cinto da una fascia bianca, creato in esclusiva da Eric Javits. Melania Trump arriva così alla cerimonia di insediamento del marito. Protagonista della giornata, capace di catturare lo sguardo di milioni di persone con le sue scelte di stile e la sua compostezza. Capace, forse inconsciamente, di riportare alla mente uno nei momenti storici più significativi nella storia presidenziale americana quando, il 20 gennaio 1961, durante il suo discorso inaugurale, il neo-presidente John F. Kennedy si presentò davanti a tutti senza cappello, fino a quel momento un accessorio imprescindibile dell’abbigliamento formale maschile.

Presidenti come Abraham Lincoln, con il suo celebre cilindro, o Franklin D. Roosevelt e Dwight D. Eisenhower, erano infatti raramente visti in pubblico senza copricapo, un accessorio che rappresentava non solo un elemento pratico ma anche un simbolo di autorevolezza e rispettabilità. La decisione di Kennedy di non indossare un cappello durante il suo discorso inaugurale ruppe questa tradizione radicata, consolidando l’immagine del presidente come un leader moderno e giovanile, in sintonia con i cambiamenti culturali dell’epoca.

Che la scelta stilistica di Melania Trump sia indicativo del ruolo che Donald Trump rivestirà nel plasmare l’America di domani non ci è dato sapere, ma quel cappello, disegnato per celare lo sguardo e le emozioni della First Lady, ben si allinea con l’immagine cauta e riservata che la signora Trump ha coltivato da quando il marito è emerso sulla scena politica. Il fatto che abbia rifiutato di togliersi il cappello e il cappotto anche all'interno della Rotonda del Campidoglio, e persino mentre il Presidente prestava giuramento, non ha fatto che sottolinearlo.

Quello che però ha maggiormente stupito è il netto contrasto con l’immagine che Melania Trump ha dato di sé durante la il primo insediamento del marito quando si presentò in un completo azzurro pastello firmato Ralph Lauren che evocava in modo evidente Jackie Kennedy, in un tentativo marcato di inserirsi nella continuità storica delle donne che l’avevano preceduta nel ruolo di First Lady. Questa volta le cose appaiono molto diverse.

Il completo blu non è stato però l’unico look sfoggiato da Mrs Trump durante la giornata. Per il ballo che conclude l’Inaugurato Day, Melania ha scelto un abito di Hervé Pierre — suo stylist da ormai diversi anni — ex direttore creativo di Carolina Herrera che già aveva vestito la First Lady per l’insediamento del 2017.

Scegliendo ancora una volta un abito bianco senza spalline, il capo di crepe di seta era percorso da due fasce nere di gazar, a cingere il corpetto e scivolare fino allo spacco laterale. «È un grande onore aver collaborato con la First Lady per il design del suo abito inaugurale» ha dichiarato lo stilista. «Era chiaro che la signora Trump stava gravitando verso una combinazione di bianco e nero, fedele al suo stile e alla sua visione».