John Galliano, la storia dell'enfant prodige

«Oggi è il giorno di dire addio a Maison Margiela» così John Galliano ha annunciato la sua separazione da Maison Margiela, storico marchio rivoluzionario fondato dallo stilista belga Martin Margiela nel 1988.

Approdato alla direzione creativa della maison nel 2014, questi 10 anni sono bastati a Galliano per rendere MM uno dei marchi più influenti e prestigiosi del fashion system. D’altronde, lo stile rivoluzionario e anticonformista che da sempre ha caratterizzato lo stilista britannico ha celebrato un perfetto matrimonio con l’eredità lasciata dal fondatore Martin Margiela.

Considerato un genio della moda e ammirato da tutti i giovani designer del futuro, Galliano ha mostrato sin da subito di avere le carte in regola per lasciare un segno indelebile nella storia. È stato lui a insegnarci come trasformare una semplice sfilata in un vero e proprio spettacolo portando in scena il suo estro creativo impossibile da imitare e incantevole da ammirare. Ripercorriamo insieme le tappe più importanti della vita del designer.

1995 (Ansa)

Nato il 28 novembre 1960 a Gibilterra, Galliano ha frequentato la Central Saint Martin School of Art di Londra dove si è lasciato conquistare dal fascino dei costumi storici e ha appreso il modo migliore per portare alla luce la sua creatività.

Dior Primavera/Estate 1997/98 (Ansa)

Il primo riconoscimento importante è arrivato nel 1987 con la nomina di Designer dell’Anno da parte del British Fashion Council (riconoscimento ottenuto anche nel 1994, nel 1995 e nel 1997) dando un senso a tutti i suoi sforzi nel corso degli anni. Qualche anno dopo, nel 1995, è arrivata la chiamata per prendere il posto di Hubert de Givenchy, diventando così il primo inglese a capo di una maison francese.

Dior Autunno/Inverno 1997/98 (Ansa)

La vera rivoluzione però è avvenuta nel 1996, quando Galliano è approdato al comando della Maison Dior donando al mondo e alla moda una finestra che affacciava al suo teatrale ed esuberante universo creativo.

John Galliano e Naomi Campbell, 1998 (Ansa)

I suoi anni migliori però furono rovinati a causa di forti dipendenze, che lo hanno portato ad essere licenziato da Dior e a cadere in un abisso pericoloso.

John Galliano, Dior Primavera/Estate 2005 (Ansa)

A segnare la sua rinascita è stato Renzo Rosso - Amministratore Delegato di OTB Group - che nel 2014 gli chiese di prendere le redini di Maison Margiela, liberando Galliano dalla sua bolla e lasciandolo risorgere come una fenice dalle sue ceneri.