I look più belli dal red carpet dei Grammy 2025

La 67esima edizione dei Grammy Awards riunisce le più grandi stelle del panorama musicale internazionale per una serata all’insegna della musica, dello stile e dell’eleganza.

Sul red carpet sfilano icone come Beyoncé e Taylor Swift accanto a nuove stelle emergenti come Chappell Roan e Sabrina Carpenter. Tra scelte audaci, haute couture e dettagli scintillanti, gli artisti trasformano il tappeto rosso in una vera passerella di tendenze.

Ecco i look più iconici della serata.

(Getty Images) Chapell Roan in Jean Paul Gaultier Couture PE03