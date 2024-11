Continua la sinfonia tra moda e musica

L’abito non fa il monaco, e su questo non c’è dubbio, ma recita indubbiamente una parte molto importante. L’abbigliamento infatti è il biglietto da visita di ciascuno, una parte rilevante della propria persona che ognuno può decidere di gestire a modo suo.

Consapevoli o meno, ogni scelta che si prende dinanzi l’armadio è una scelta, anche quando si arraffano velocemente i primi indumenti che capitano. Ciascun capo ha il potere di rappresentare qualsivoglia messaggio, lasciando campo libero alla personalità che può esprimersi attraverso magliette variopinte e pantaloni vintage. Concetto molto caro ai cantanti, che sempre più spesso utilizzano l’abbigliamento come mezzo per mandare messaggi e dichiarazioni sociali.

Personalità, concetti e canzoni riescono a trovare nell’abbigliamento un tramite quasi spontaneo, che rafforza il messaggio ed esalta il carisma dell’artista, uno spettacolo che abbiamo spesso visto sul palco di Sanremo e ultimamente nelle tournée degli interpreti.

Elodie in Versace (Courtesy Versace)

In seguito alla boccata d'aria fresca portata da Amadeus, il Festival della Canzone Italiana è diventato il palcoscenico perfetto dove battezzare importanti collaborazioni tra musica e moda, spesso portate avanti dagli interpreti anche nei tour personali. Come Elodie, che lo scorso anno ha dato vita a uno show in giro per i palazzetti ricco di collaborazioni da Versace a Roberto Cavalli, oppure come ha fatto recentemente Mahmood durante il suo NLDA Tour, dove ha sfoggiato outfit firmati Prada, Willy Chavarria e Swarovski.

Mahmood in Palomo Spain impreziosito con cristalli Swarovski (Walter Coppola)

Ghali invece, per l’attuale tournée, ha sviluppato un progetto ben preciso insieme alla nuova stylist internazionale Lisa Jarvis. Ispirandosi allo stile di Michael Jackson, i due hanno dato vita a un percorso che comincia con toni scuri dall’attitude rock per poi terminare nelle tonalità più accese con un completo custom Valentino elegante e luminoso.

Ghali in Custom Valentino (Antonio De Masi)

Impossibile poi non citare Taylor Swift che, nel suo spettacolare tour mondiale, ha fatto e sta facendo sognare i fan con esibizioni incredibili dove racconta tutte le sue ere, ma è sopratutto grazie ai cambi d’abito differenti per ogni tappa che la cantante riesce a conquistare l’attenzione di tutti. A ogni outfit infatti è dato il compito di rappresentare un determinato periodo discografico della cantautrice, rendendo l’esibizione ancora più realistica.

Taylor Swift in Roberto Cavalli (Courtesy Roberto Cavalli)

Non sembra ci sia altro da aggiungere, la musica e la moda vanno ormai di pari passo, e sono pochi quelli che ancora non credono in questo imbattibile duo.