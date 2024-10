BOF rinnova la sua lista delle 500 personalità più rilevanti nella moda

Come da tradizione, anche quest’anno BOF - The Business of Fashion - in qualità di autorità digitale tra le più importanti della categoria, ha stilato la sua esclusiva lista di personalità che stanno contribuendo nel conferire un valore aggiunto al settore moda.

Nel campo musicale sono numerose le celebrity che hanno avuto questo onore: da Charli XCX, che ci ha portato un’estate da “Brat” a Tyla, che nell’ultimo periodo è diventata icona di stile. Come dimenticare il vestito scultoreo in sabbia firmato Balmain che ha sfoggiato al Met Gala di quest’anno.

Dopo essersi esibita durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, Aya Nakamura ha ben dimostrato di meritare un posto in lista. Diventata oggi una delle cantanti francesi più ascoltate al mondo, la rapper ha incantato il mondo della moda e del beauty conquistando campagne di fama mondiale. Un altro volto dell’industria musicale presente in lista è quello di Anitta, soprannominata come la Regina del Pop Brasiliano, diventata una delle artiste latine più acclamate degli ultimi tempi e protagonista sui red carpet di look personali e autentici.

A portare in alto la bandiera italiana ci ha pensato Damiano David, il quale ha ufficialmente fatto il suo ingresso trai i nomi più influenti della moda. L’incredibile lavoro di stile portato avanti insieme alla sua band, i Måneskin, e con i suoi personali look audaci e anticonformisti, hanno contribuito e sostenuto una nuova mascolinità che combatte gli standard e le imposizioni.

A confermare quanto le personalità asiatiche siano ormai diventate delle figure di riferimento nel settore ci ha pensato Bright, attore Thailandese che con il suo fascino ha conquistato grandi marchi come Calvin Klein, Burberry e Adidas, e a oggi anche il suo posto nei 500 di BOF.

Dopo aver fatto ampiamente parlare di sé - oltre che per il suo stile androgino - per i suoi mini-shorts firmati Miu Miu, è comparso anche il nome dell’attrice Emma Corrin nella celebre lista.

Reduce dal recente successo riscosso dalla pellicola Past Lives, l’attrice statunitense Greta Lee ha conquistato tutti i red carpet con stile, diventano anche ambassador di Loewe.

Dopo aver passato buona parte della sua vita sfoggiando abiti minimal ed eleganti, l'attrice statunitense Gwyneth Paltrow ha fondato la sua azienda di lifestyle nel 2008, diventando un punto di riferimento nel settore seminando la sua estetica.

Tra le menti più creative che si celano dietro le nuove collezioni sono state premiate quella di Chemena Kamali, per il suo incredibile lavoro di rebranding con Chloé, Seán McGirr, per la sua profonda compatibilità con la mentalità del fondatore Lee McQueen dimostrata sin sa subito, Satoshi Kondo per la prospettiva innovativa apportata al brand giapponese Issey Miyake e Pelagia Kolotouros per la straordinaria ventata di aria fresca che ha portato nell'immaginario Lacoste.