Il panettone non è mai stato così di moda

Il Natale 2024 celebra l’unione tra due universi apparentemente lontani, ma accomunati da un’attenzione al dettaglio e alla creatività: quello della moda e l’arte del panettone. Questo simbolo iconico delle festività italiane diventa protagonista di una serie di collaborazioni esclusive, dove maison di moda e storici produttori di dolci si uniscono per reinventare il panettone come un’opera d’arte.

La storica pasticceria milanese Martesana e la maison Moschino proseguono la loro collaborazione per il Natale 2024 con due edizioni limitate di panettoni, celebrando la tradizione artigianale italiana con un tocco di alta moda. La novità di quest’anno è il Panettone “Collezione 0”, realizzato con ingredienti pregiati come arance candite siciliane, cedro di Calabria e vaniglia del Madagascar, e racchiuso in una scatola di latta progettata dal direttore creativo di Moschino, Adrian Appiolaza.

La confezione riprende simboli iconici del brand, come la scacchiera bianca e nera e una corona di alloro, rendendo il panettone un vero oggetto da collezione.

Insieme a questo, ritorna il Panettone d’Oro, un capolavoro dell'alta pasticceria, con una glassa dorata al cioccolato, nocciole IGP Piemonte e granella, presentato in una confezione esclusiva con il logo Moschino in oro. Questo panettone, dal gusto raffinato e dal design lussuoso, è diventato un successo grazie alla sua ricetta speciale e all’impegno nella qualità, simboli di entrambi i brand.

Così anche Aimo e Nadia rinnovano il sodalizio nato nel 2023 con Etro, aggiungendo il Pandoro alla loro offerta. Entrambi i dolci sono presentati in una elegante scatola in metallo satinato nei toni del magenta e del rosa su fondo oro per il pandoro e del blu e dell’oro per il panettone.

Nasce invece dall’incontro tra l’eleganza inconfondibile di Roberto Cavalli e la maestria di Olivieri 1882, punto di riferimento nel mondo della pasticceria artigianale, una creazione unica, dedicata ai palati più esigenti e agli appassionati del gusto italiano di eccellenza: il Panettone Roberto Cavalli by Olivieri 1882. Un panettone che celebra la fusione tra l’arte pasticciera e la moda Made in Italy, reinterpretando con audacia e passione uno dei simboli più amati della tradizione milanese e italiana.

Il packaging di questa special edition riflette lo stile lussuoso e ricercato di Roberto Cavalli, con una preziosa scatola di latta personalizzata con l’iconica stampa Ray of Gold, rendendo il panettone un regalo perfetto per le festività.

Novità di quest'anno, per i palati più esigenti, una nuova ricetta di Panettone artigianale Armani/Dolci con Albicocca e cioccolato bianco Guido Gobino, prodotto a base di una lenta lievitazione con ingredienti naturali, freschi e genuini, privi di conservanti e coloranti.

Infine, le delicate e profumate note di lampone si uniscono al gusto ricco e morbido del cioccolato, per un piacevole twist sul classico dolce delle feste, grazie a Gucci Osteria e Massimo Bottura.