Oscar 2024: uno sguardo ai look del red carpet

Anche quest'anno siamo in prima linea per raccontare e commentare i look di una delle serate più glam dell'anno: la Notte degli Oscar! Proprio così, perché non tutti pensano ai premi, bensì ai vestiti.



Ora che ha preso il via il Red Carpet della 96ª edizione degli Academy Awards, scopriamo tutti i look sfoggiati dalle celebrity.

A inaugurare il Red Carpet ci pensa Vanessa Hudgens che, per l'occasione, ha rivelato la sua prima gravidanza mentre Florence Pugh ci delizia con un altro abito che interpreta le stesse vibes degli outfit che le vediamo indossare nel recente film Dune 2.

Scopriamo ora tutti i nostri outfit preferiti sfoggiati dalle celebrity sul carpet.

Vanessa Hudgens (Ansa) L'attrice ha scelto di svelare il suo pancione con un abito Vera Wang Couture molto elegante, abbinato a gioielli Chopard