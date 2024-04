Milano Moda Design: gli eventi da non perdere

Un evento che celebra il connubio tra moda e design, entrambi eccellenze del made in Italy. In concomitanza con il Salone del Mobile e il Fuori Salone, ritorna Milano Moda Design. Dal 15 al 21 aprile 2024, la città ospiterà così le presentazioni della Home Collection e gli eventi dedicati al design dei brand di moda, attraverso un fitto calendario di attività.

Missoni Home

Il brand presenterà la sua collezione Home e le novità di quest’anno nei centralissimi distretti di Brera e del Quadrilatero fino ad arrivare alla Fiera di Rho, nella sede istituzionale del Salone. In via Solferino 9, un’isola centrale luminosa accoglierà a partire dal 16 aprile le creazioni del progetto Outdoor Missoni – Roda, mentre si potrà accedere di mattina al Caffè SuonareStella, per fare colazione e ammirare la linea Missoni Home nata dall’inventiva del direttore creativo Alberto Caliri; la collaborazione del marchio con Paolo Stella è evidentemente un format vincente. Non è finita qui: nella boutique di via Verri 5, gli elementi della collezione saranno affiancati a composizioni artistiche e sculture in materiali naturali levigati, mentre al Salone del Mobile, Missoni Tableware presenterà servizi per la tavola e complementi d’arredo.

Prada

Ormai arrivata al suo terzo anno, torna Prada Frames, simposio e momento di scambio intellettuale curato da FormaFantasma, il duo di designer Simone Farresin e Andrea Trimarchi. All’interno del Museo Bagatti Valsecchi, dal 14 al 16 aprile, saranno ospitati simultaneamente talk e interventi transdisciplinari, tenuti da curatori e scienziati, antropologi e architetti. L’edizione 2024 di Prada Frames, rappresentata dal titolo Being Home, nasce da una riflessione sull’ambiente privato inteso come cornice di riferimento in cui si affrontano le sfide della contemporaneità. Lo spazio abitativo non è più solo fonte di comfort ma vero e proprio rifugio, infrastruttura di servizi e spazio dinamico in grado di evolvere continuamente e, storicamente, di plasmare le norme socioeconomiche su cui si fondano le comunità.

Gucci

Si intitola «Design Ancora», il progetto annunciato da Sabato de Sarno e Gucci per la Design Week in arrivo. Un progetto che consiste nella rielaborazione di cinque oggetti del passato che rimandano immediatamente all'artigianalità come alla produzione in serie made in Italy. L'idea è quella di lavorare, anche in ambito design, col concetto di icone. Dal colore iconico agli oggetti iconici del passato, in un percorso bidirezionale tutto da scoprire. Complice ufficiale in questa nuova avventura, l'architetto di fama internazionale Guillermo Santonà che è stato scelto da De Sarno per progettare gli spazi che ospiteranno gli oggetti i quali saranno in vendita online sugli canali ufficiali di e-commerce Gucci.

Martino Midali

«Copyright Riga» è un’installazione che verrà ospitata nelle vetrine delle boutique di Martino Midali in via Mercato 6, nata dalla collaborazione con Nap Atelier, la cui filosofia — al pari di Midali — è sempre stata mirata a rompere gli schemi classici. Un evento pensato per esplorare l’intersezione tra la moda e il design utilizzando come elemento centrale le righe per metterne in luce la versatilità e la capacità di trasformare tanto gli abiti quanto gli ambienti in opere d’arte dinamiche. «Le righe sono un potente strumento di espressione che può trasformare gli spazi e gli abiti in opere d'arte dinamiche e significative: la loro versatilità e il loro impatto visivo le rendono affascinanti da esplorare nell'ambito della Design Week per un'esperienza estetica straordinaria che unisce moda e design» hanno dichiarato Martino Midali e Stefania Passera a margine della partnership.

Aspesi

Facendo leva sui valori condivisi di innovazione, patrimonio e artigianato, vetsak e Aspesi hanno unito le forze per un progetto che abbina in modo inaspettato i rispettivi prodotti iconici: insieme, hanno trasformato i capi in nylon Aspesi non più disponibili in divani. Il risultato finale è un pezzo per la vita, una dichiarazione di longevità in un mondo di consumo e un contributo alla conversazione ultra-rilevante della recente intersezione tra moda e interior design. La capsule è composta da tre divani, ciascuno completato da una coperta di accompagnamento, da giocattoli piccoli e più grandi e da set di cuscini. L'iconico divano modulare di vetsak e i celebri paracadute in nylon di Aspesi si fondono così in tre mondi cromatici distinti.