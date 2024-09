La Moda torna a Milano

Una settimana ricca di eventi, con 57 sfilate fisiche e otto digitali, 75 presentazioni e 33 eventi. La Milano Fashion Week parte oggi e si prepara a celebrare alcuni importanti anniversari, a partire dai 50 anni di Iceberg — che celebrerà con una sfilata co-ed interpretata dal direttore creativo James Long e un party — e Laura Biagiotti.

Tanti i nomi presenti per la prima volta in calendario, da Susan Fang (supported by Dolce&Gabbana) a Federico Cina (supportato dal Camera Moda Fashion Trust), da Chiccomao a Phan Dang Hoang. Anche le presentazioni si arricchiscono con brand come Maccapani, Max&Co with Lorenzo Posocco, MSGM, Testori e Tom Ford.

«Il calendario della Milano Fashion Week risponde con la creatività e il pragmatismo al momento storico che stiamo vivendo, il nostro è un sistema d’eccellenza con profonde radici nella tradizione e una vitale tensione verso l’innovazione» ha raccontato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

«Il pubblico internazionale, che segue sempre con attenzione e passione la manifestazione, troverà i grandi nomi della moda italiana, numerosi nuovi brand per la prima volta in calendario, e tante presentazioni all’interno del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, che prosegue il percorso di collaborazione con istituzioni e realtà internazionali, ribadendo il ruolo attrattivo di Milano come capitale della moda».

Martedì 17 settembre Il primo giorno inizia alle 12 con l’inaugurazione del Fashion Hub presso Palazzo Giureconsulti che, quest'anno, ospita diverse diverse esposizioni, tra cui: Designers for the Planet, una selezione di designer emergenti focalizzati sulla sostenibilità.

Resonance: Voices of Seoul, una mostra dedicata a designer emergenti coreani.

MFW Forward, a supporto di startup innovative e sperimentali. Alle 15, si svolgerà la 24ª edizione dei CHI È CHI AWARDS a Palazzo Marino, con il tema «Rewriting the Rules of Fashion». La giornata proseguirà alle 20:00 con la 10ª edizione di Milano Moda Graduate presso la Sala Cariatidi di Palazzo Reale, un evento dedicato agli studenti delle scuole di moda italiane, supportato dal partner YKK Italia. Alle 21, presso Palazzo della Regione, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Maestri d’Eccellenza, organizzato da LVMH, Loro Piana, Confartigianato Imprese e CNMI, per celebrare gli artigiani italiani più talentuosi.

Mercoledì 18 settembre Tra una sfilata e una presentazione, l'appuntamento è in Rinascente con la seconda edizione della Beauty Fair. «Fragrances Edition», promette tanti nuovi lanci di prodotti, esclusivi counter, inaspettate experience dedicate ai clienti e servizi dei top brand del mondo fragranze per la casa e per la persona. Situata al sesto piano dello storico Flagship di piazza Duomo, l'evento vede nomi come Acqua di Parma, Atkinson, Campomarzio 70, Creed, CULTI, Fredric Malle, Jo Malone, Laboratorio Olfattivo in un percorso esperienziale che include trattamenti, masterclass e attività che si affianca alla natura commerciale con esclusivi pop up, prodotti in limited edition e un forte focus sulla customizzazione.

Giovedì 19 settembre Uno degli eventi più significativi sarà la seconda edizione dei Black Carpet Awards, organizzati dall'Afro Fashion Association presso il Teatro Manzoni. L'evento celebra i «Leaders of Change» che promuovono la diversità e l'inclusione in settori come moda, design, arte, musica, tecnologia e cinema. Verranno assegnati premi in cinque categorie, per un totale di dieci vincitori.