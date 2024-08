Lookalike: la nuova migliore amica per il tuo shopping

L’esperienza d’acquisto online ha indubbiamente affrontato un grande boom negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla pandemia, portando il consumatore a modificare le sue abitudini d’acquisto avvicinandosi sempre di più all’e-commerce e lasciando poco spazio all’experience in negozio.



Lookalike nasce nel maggio del 2022 da un’idea di Ilenia Enna, fondatrice dell’app, con l'intenzione di agevolare e rendere sempre più piacevole lo shopping online. Non parliamo di una semplice app, bensì una vera rivoluzione che permette di risparmiare tempo e fatica.

Quante vogliamo ci siamo innamorati di qualche outfit che abbiamo visto in tv o sui social ma non sapevamo dove cercarlo? Lookalike può diventare la tua migliore amica che ha una risposta a ogni tua richiesta. Che sia sui social o durante la visione di un film, Lookalike ha bisogno di un semplice scatto per scovare il capo in questione e fornire anche delle alternative validissime, diventando la prima app che si occupa di ricerca visual per la moda.

Questa ricerca sta diventando un metodo vincente sempre più gettonato, secondo una rilevazione dell’applicazione infatti, la ricerca visuale - ovvero la ricerca online tramite foto - è ormai un metodo molto diffuso, soprattutto tra la Gen Z e i Millennials.

Abbandonando la ricerca per filtri o per parole chiave, fare shopping non è mai stato così divertente, questo anche grazie alle varie soluzioni proposte dall’app che cercano di soddisfare ogni tipo di eventuale bisogno. Ma non finisce qui, perché Lookalike è un punto di riferimento anche per la scoperta di nuovi trend grazie all’analisi dei dati, evidenziando e diffondendo quali sono i capi più cercati del momento.

«La mission di LOOKALIKE è quella di migliorare l’esperienza d’acquisto online ma anche quella in store. Offriamo infatti ai brand una versione in white label della nostra applicazione - che possono poi personalizzare in base alle proprie esigenze - per permettere ad esempio alle commesse di semplificare il proprio lavoro velocizzando la ricerca di un articolo, garantendo un servizio più efficiente e personalizzato. Oltre alla possibilità di integrare la nostra tecnologia visuale in modo semplice e senza impatto tecnologico anche sul website di un Brand (non solo fashion) così da permettere ad un utente di trovare velocemente ciò che cerca anche sul sito web del suo marchio preferito» ha affermato la fondatrice Ilenia Enna.

Con l’obiettivo di offrire un’esperienza personalizzata per ogni utente Lookalike ha creato Laikee, un’influencer realizzata con l’intelligenza artificiale che interagisce con i follower sui social dell’app svelando trend e dando consigli.