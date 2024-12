Quando moda, arte ed editoria si incontrano non nascono semplici libri ma vere e proprie opere d’arte sotto forma di grandi tomi. Le misure infatti sono tra gli elementi identificativi dei coffee table book, spesso pesanti e scultorei. Dalla moda alla fotografia, dal design alle illustrazioni, i libri da tavolino sono un must-have per collezionisti e appassionati del design. Spesso posizionati nei salotti o nelle camere per impreziosire angoli e scaffali, non aspettano altro che essere sfogliati.

Una volta aperti infatti, questi enormi tomi riguardanti il fashion sono pronti a svelare scatti che hanno fatto la storia, sfilate iconiche e avvenimenti importanti nella moda. Tra le case editrici più rinomate per la realizzazione di libri illustrati per adulti troviamo L’ippocampo Edizioni che ha realizzato una collana, al momento composta da nove volumi dalle copertine in tessuto, che ha raccolto tutte le sfilate dei nomi più importanti della moda, da Chanel a Versace, da Dior a Givenchy, una maison per ogni libro.

49,90€

Tra le ultime uscite in libreria troviamo Borse, un incredibile repertorio che cita e racconta la storia di oltre 200 borse iconiche, dalla 2.55 di Chanel alla Kelly di Hermès, perfetto per gli amanti del settore o per chi vuole saperne di più sui numerosi modelli presenti sul mercato.

49,90€

In occasione del 20° anniversario del brand, Thom Browne ha pubblicato la sua prima monografia che racconta in ordine cronologico la sua storia e i suoi successi, un vero pezzo da collezione.

150€

Con tre copertine intercambiabili e oltre 500 schizzi originali, Draw The World Awake di Walter Van Beirendonck racconta l’evoluzione creativa dello stilista dai suoi anni di formazione fino alle sue ultime audaci sfilate. Con oltre 40 anni di carriera alle spalle, Van Beirendonck ha raccolto in questo tomo tutti i suoi bozzetti, alcuni inediti.

162€

Nike: Form Follows Motion è in realtà il catalogo della mostra tenutasi in Germania lo scorso maggio che ha celebrato i 50 anni del marchio e raccontato l’evoluzione da start up al fenomeno mondiale, dalla creazione del logo iconico alle calzature must-have.

72€

Impossibile poi non citare Moda, L'evoluzione del costume e dello stile che, in quasi 500 pagine, racconta l’evoluzione dell’abito e dello stile partendo addirittura dalla preistoria.