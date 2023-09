Kequiao The Excellence Exhibition: la nuova mostra che guarda alla sostenibilità

Palazzo Isimbardi si fa cornice e ospita per la prima volta dieci aziende del distretto tessile di Keqiao, situato nella città di Shaoxing in Cina, in un’esposizione innovativa che porta in primo piano la sostenibilità. È infatti dalla costante ricerca di materiali sostenibili che viene presentato il primo filato dalla polpa di bamboo, prodotto a basso consumo d’acqua e dalle famose proprietà antibatteriche.

Keqiao The Excellence Exhibition Sustained Research for a Better Future trae ispirazione dalla zona lagunare dove il distretto si è sviluppato, tra ponti che attraversano la moltitudine di canali e lunghi parchi, con la particolare architettura tradizionale che lo caratterizza. Oltre la vasta esposizione di filati unici e particolari, la mostra vedrà protagonista anche la collezione realizzata da due designer italiani che da tempo lavorano in Cina, Angelo Cruiciani e Alberto Zambelli, affiancati dalle designer cinesi Ling Ali e Wi Bin. I capi si presentano eleganti ma seducenti, in pieno stile “quiet luxury” realizzati proprio con il tessuto innovativo ricavato della polpa di bamboo locale. Le dieci aziende che hanno preso parte alla mostra sono: Keqiao Danly Textile Co., Ltd; Zhejiang Yisha Textile Technology Co., Ltd.; Zhejiang LARBENE Textile Technology Co., Ltd.; Shaoxing Meishangmei Textile technology Co., Ltd.; SHAOXING MISHUN TEXTILE CO.Ltd.; Shaoxing jinsheng textile co.,ltd.; ZHEJIANG BIGTREE TEXTILE TECHNOLOGY CO.,LTD; Shaoxing Jialilong Textile Co., Ltd; Shaoxing Hanuo Textile Technology Co. , Ltd.; Zhejiang Golden Idea Textile Co., Ltd.