Gli studenti dell'IUAD raccontano il fascino dell'esotico in una mostra

L’Accademia IUAD presenta Babylon: Da Esotico a Eccentrico, una mostra che esplora l'evoluzione della moda del Novecento attraverso l'influenza delle culture non occidentali. Parte del programma "Tra Arte e Moda", l’esposizione è visitabile presso il MUSAP di Napoli fino al 29 giugno 2024.

La mostra si presenta come un affascinante viaggio nel tempo, evidenziando come il fascino per l'esotico si sia trasformato in una espressione eccentrica e rivoluzionaria di stile, dove gli abiti sono più di meri oggetti di bellezza, ma strumenti per esplorare ed esprimere nuove identità e possibilità, riflettendo l'infinita varietà dell'esperienza umana.

Ogni studente dell'Accademia IUAD ha contribuito con la propria interpretazione del tema, creando una vivace tappezzeria di creatività che unisce tradizione e innovazione.

L'evento ha poi permesso a questi ultimi di toccare con mano capi storici e trarre ispirazione sia dallo stile che dalle tecniche di lavorazione, grazie alla collaborazione con gli Archivi di Ricerca Mazzini, che ospitano oltre 400.000 pezzi tra capi e accessori.

Babylon: Da Esotico a Eccentrico è stata sostenuta dall'Unione Europea, dal Ministero dell'Università e della Ricerca e da Italia Domani nell'ambito del GTA Gran Tour Afam 2024/26.